Kitos savo kovos datą sužinojęs Kristupas Jančiauskas: „Įsiminkit mano vardą, tai tik pradžia“

„Man tik 18, aš čia atėjau ilgam, aš šios organizacijos būsimas veidas, įsiminkit mano vardą, tai tik pradžia! Pradėsim medžiot vardus – mėgstu dideles kovas, mėgstu iššūkius. Po truputį medžiosim pavardes, darysim dideles kovas“, – sakė K. Jančiauskas.
Prakalbus apie ateitį, Kristupas klausia: „Kas kitas yra topuose? Kas kitas?“. Jis neslepia – jam neužtenka vien tik laimėti, jis nori įrašyti savo pavardę tarp tų, kurie jau laikomi perspektyviais ir pavojingais. „Aš norėčiau galbūt su vilniečiais susitikti, pažiūrėsim kurio pavardė žymiausia. Aš mėgstu dideles kovas, mėgstu iššūkius, lekiam užkariauti Vilnių.“
Trumpas, tiesus ir aiškus Kristupo pasirodymas, bei žodžiai parodė, kad jis į kovos menų pasaulį ateina ne tyliai – jis siekia dėmesio, garsių pavardžių ir rimtų kovų. Ir panašu, kad tai tik pradžia.
Artimiausia Kristupo kova planuojama jau 2026 metų kovo 21 dieną, Vilniuje, TwinsBet arenoje, tarptautiniame turnyre „MMA Bushido‘101 “.
Bilietus į artėjantį renginį galite įsigyti: https://www.bilietai.lt/lit/renginiai/sportas/mma-bushido101-487491
