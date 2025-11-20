Paskelbta 27-ųjų „Aurum 1006 km powered by Hankook“ lenktynių data

Kaip jau įprasta, vos varžybų trasa spėja atgauti viešojo naudojimo kelio statusą, greičio ir pramogų festivalio organizatoriai – VšĮ „1000 km lenktynės“ – pradeda ruoštis kitų metų startui.
Šiandien jau aiški ir kitų metų varžybų data, kurią organizatoriai kviečia pasižymėti savo kalendoriuose planuojant ateinančius metus: 27-osios maratoninės automobilių lenktynės didžiausiame mūsų šalies vasaros kurorte vyks 2026 metų liepos 15-18 d.d.
Renginio data, kaip ir kasmet, pasirinkta ją derinant tiek su Lietuvos automobilių sporto federacija, tiek ir su kai kurių Europos lenktynių organizatoriais tam, kad lenktynininkai galėtų planuoti startus skirtingose trasose.
„Kol kas dar anksti kalbėti apie naujoves ar kitus sprendimus, kuriuos priimsime vardan dar geresnės patirties tiek žiūrovams, tiek lenktynininkams, tačiau data jau aiški ir rankomis dėl jos sukirsta“, – sako pagrindinis „Aurum 1006 km lenktynių“ organizatorius Darius Jonušis.
Prisimindamas šių metų lenktynes ir visą, daugiau nei ketvirčio amžiaus jų istoriją, organizatorius sako jog prasidėjęs antrasis amžiaus ketvirtis, regis, atvertė naują baltą lenktynių lapą.
„Paskutines lenktynes skalbė didžiulė liūtis, turėjome iššūkių, bet pirmos penkios lenktynės taip pat buvo pažymėtos ekstremaliomis oro sąlygomis. Galvoju, gal čia kažkoks skirtukas – šiemet buvo 26-osios lenktynės, prasidėjo antras ketvirtis amžiaus. Tik šį ketvirtį pasitinkame su daug daugiau patirties, su branda, tiek asmenine, tiek kaip organizatoriai. Kaip ir kasmet su džiaugsmu ir nerimu ateinančių lenktynių laukiu ypatingai.“
Renginį ir jo dalyvius aktyviai palaikantis Palangos meras Šarūnas Vaitkus „Aurum 1006 km lenktynes“ įvertino taip: „Tai – ne tik varžybos. Tai – fiesta, kurioje susilieja greitis, aistra, pažangiausios technologijos ir bendrystė. Tai – šventė, kurioje susitinka profesionalai ir entuziastai, sirgaliai ir šeimos – visi, kurie trokšta pajausti tikrąją automobilių sporto dvasią iš arti“.
Pratęsdamas mintis apie šį renginį, D. Jonušis kaip vieną iš svarbiausių jo misijų ir kuriamų verčių išskiria organizatorių pastangas skiepyti eismo saugumo jausmą bei atsakomybę, pradedant pačiais mažiausiais žiūrovais ir baigiant jų tėveliais.
Per visą renginio istoriją mažieji turėjo progą gauti pirmąsias eismo pamokėles čia specialiai įrengtose saugaus eismo klasėse, 1000 km lenktynių organizatoriai pirmieji masiniuose renginiuose tam skirtų specialių stendų pagalba demonstravo kaip ekstremaliose situacijose veikia saugos diržai, kasmet šimtai atvykusių į lenktynes išbando jėgas vis populiarėjančiame „Technitis“ žiūrovų slalome, kuris kitais metais pradės jau antrąjį dešimtmetį.
„Bene labiausia mane džiugina, kad prieš dešimtmetį tose mūsų organizuotose saugaus eismo klasėse matyti vaikai šiandien skina pergales ne tik šalies, bet ir Europos kartingo, žiedinių lenktynių trasose ir net Dakaro dykumų maratone.
Vadinasi, ne tik lenktynių arenose, bet ir šalies keliuose padaugėjo atsakingesnių, saugesnių vairuotojų, žinančių saugaus greičio ribas“, – sako D. Jonušis, eismo saugumo ugdymą laikantis neatsiejama „Aurum 1006 km powered by Hankook“ lenktynių dalimi.
