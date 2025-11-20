Rokas Garastas: „Lygiosios būtų apčiuopiamos to darbo rezultatas“

Europos čempionato atrankoje lietuviai praėjusį ketvirtadienį 0:4 išvykoje nusileido Kroatijos ekipai, o vakar Druskininkuose 1:2 turėjo pripažinti Turkijos ekipos pranašumą.
Lietuviai per penkerias jau sužaistas rungtynes kol kas turi surinkę vieną tašką, pasirodymą atrankoje jie pratęs kitų metų pavasarį.
Apie antradienio rungtynes su turkais papasakojo Lietuvos rinktinės treneris Rokas Garastas.
„Žinant, kur varžovai gali mus atakuoti, lyginome savo dinamiką su jais, matėme, kur Turkijoje nepavyko vystyti atakų. Po pirmų rungtynių su jais labai aiškiai jautėsi, ką turime pagerinti. Žinojome, kokie jie pavojingi kraštuose, kaip jie pavojingai įkirtinėja už nugaros. Esminis planas buvo neleisti jiems daryti to, ką jie prieš mus darė pirmose rungtynėse, ir tuo pačiu patiems kurti daugiau momentų.
Jei žiūrėtume į pirminę analizę, du praleistus įvarčius iš baudos aikštelės, tai dar ne iki galo tą darbą padarėme, kažkur nesugebėjome atlaikyti jų bėgimo, tas netenkino, o kalbant apie atakos pusę, tai manau, kad atrodėme daug stipriau, turėjome savo momentus, labai apmaudu, kad nepavyko išnaudoti paskutinio šanso, kai kamuolys atsimušė į vartų konstrukciją. Turbūt tai būtų dėsningas įvartis, dėsningas rezultatas ir dėsningas taškas po tokių rungtynių“, – kalbėjo R. Garastas.
Jo teigimu, nerimą kelia tas faktas, kad lietuviai ne sykį rungtynėse jau praleido ankstyvus įvarčius.
„Kol kas dar nebuvo rungtynių, kad nepraleistume įvarčio, tai suprantame, kad tai gali nutikti, su Vengrija praleidome irgi anksti, nors ne tiek anksti. Nesinori taip anksti praleisti, bet kažkoks vienas paslydimas, vienas nesusikalbėjimas ir rungtynes tenka pradėti labai nemaloniai. Norėjome pradėti su visai kita energija, bet praleidome įvartį, bet toliau laikėmės savo plano, ieškojome šansų ir pavyko išlyginti rezultatą“, – teigė strategas.
Lietuvos rinktinės gretose įvartį į turkų vartus pelnė Domantas Šluta, treneris plačiau papasakojo ir apie šį futbolininką.
„Domantas yra žaidėjas, turintis gerus techninius įgūdžius tiek smūgiuojant, tiek atiduodant perdavimus, tai tinkamu metu atšoko kamuolys, tinkamu metu buvo tinkamoje vietoje ir nukreipė į vartus. Ir vėliau jis sužaidė puikiai, bet iš kažkur atskrido varžovų gynėjas ir išgelbėjo savo komandą“, – akcentavo jis.
Visgi R. Garastas apgailestavo dėl to, jog vos rezultatą išlyginus, turkai netrukus vėl išsiveržė į priekį ir išlaikė pergalingą pranašumą.
„Tik įmušus įvartį pasakiau kapitonui, kad suburtų komandą ir pasakytų, kad dabar rungtynės tik prasideda, kad turkai tik dar labiau lips ant mūsų. Taip ir nutiko. Bet buvo iškart aišku, kad jiems praleidus įvartį jie iš karto sieks mušti, nes lygiųjų jiems nepakanka, tai kažkur vėl nesusitvarkėme.
Visada norisi geriau, kaip jau ir sakiau, dėsningiausias rezultatas būtų lygiosios, tai būtų toks apčiuopiamas rezultatas to viso įdirbio. Suprantu, kad viskas matosi švieslentėje, bet būdamas komandos viduje matai, kad jau esame daugiau organizuoti, turime daugiau drąsos, daugiau ambicijų aikštėje“, – pozityvą vardino treneris.
Pokalbio pabaigoje jis reziumavo jau sužaistą ciklo dalį.
„Nebeturime tos nereikalingos pagarbos varžovams, kurios ir nereikėtų aikštėje. Apibendrinant visą ciklą, matau, kad kaip komanda paaugome, tas labai džiugu, bet lieka jausmas, kad kažkas ne iki galo padaryta, kad kai nesusirenki taškų, lieki kažkokiame nusivylime. Bet po to pamatai, kas buvo gerai, ką nori pagerinti, keli galvą aukštyn ir žiūri į kitas rungtynes“, – sakė treneris.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!