Svarbiu metu keistai pasielgęs Moutet: „Net man pačiam dabar tas sprendimas atrodo kvailas“

Prie prancūzų nesėkmės stipriai prisidėjo absurdiškas Corentino Moutet (ATP-35) sprendimas. Prancūzas susitiko su Raphaeliu Colignonu (ATP-86), laimėjo pirmąjį setą 6:2, o antrajame žaidė lygiai su varžovu (5:5). Vienuoliktąjį geimą C. Moutet pralaimėjo (5:6), o dvyliktajame savo padavimais galėjo išplėšti pratęsimą. Geimo rezultatui esant 15:15, prancūzas turėjo progą lengvai laimėti tašką smūgiu iš oro, bet kažkodėl nusprendė atlikti smūgį tarp kojų. Šis sprendimas visiškai nepasiteisino – C. Moutet kamuoliuko per tinklą nepermušė ir absurdišku būdu pralaimėjo tašką. Netrukus po to taško C. Moutet pralaimėjo savo padavimų seriją ir visą setą, o trečiajame sete neišsigelbėjo ir pralaimėjo mačą.
Moutet reacted to this.
"I’ve done this many times in my career: when it works they say I’m a genius, now they’ll say I’m a clown. That’s how I feel today” https://t.co/FzAshbXs0vREKLAMAREKLAMA— José Morgado (@josemorgado) November 19, 2025
„Laukiau šito klausimo, bet nemaniau, kad jis bus jau pirmasis. Ką aš turėčiau jums pasakyti? Ar tas smūgis buvo pats geriausias pasirinkimas? Nežinau. Ką dar galiu pasakyti? Aš tą smūgį esu atlikęs daugybę kartų. Kai man pavyksta, mane vadina genijumi, o dabar tikriausiai sakys, kad aš – klounas. Bent jau aš taip jaučiuosi.
Net man pačiam dabar tas sprendimas atrodo kvailas, bet supraskite, kad mačo metu mums reikia tvarkytis su įtampa, su emocijomis ir ne visada pavyksta išlaikyti šaltą galvą. Jei galėčiau atsukti laiką, sužaisčiau protingiau ir smūgiuočiau iš oro. Žinau, kad lengva kritikuoti žmogų, kai jam nepasiseka ir lengva jį girti, kai jis padaro kažką gerai. Aš pernelyg savęs neplieksiu – suprantu, kas nutiko ir ateityje stengsiuosi primti protingesnius sprendimus“, – spaudos konferencijoje kalbėjo C. Moutet.
