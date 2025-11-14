 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Davis Cup

Daviso taurės finaluose italams nepadės abu geriausi žaidėjai, Sinneris pritaria idėjai keisti turnyro formatą

2025-11-14 19:08 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-14 19:08

Kitą savaitę Bolonijoje (Italija) vyks Daviso taurės finalai. Dideles viltis su šiuo turnyru siejo šeimininkų rinktinė, bet dabar jau aišku, kad ji versis be dviejų geriausių žaidėjų.

Lorenzo Musetti | „Stop“ kadras

Lorenzo Musetti | „Stop" kadras

0

Jannikas Sinneris (ATP-2) dar prieš kurį laiką patvirtino, kad norės ilgesnio tarpsezonio ir deramo pasiruošimo startui „Australian Open“, todėl Daviso taurėje nežais. Tuo tarpu ketvirtadienį J. Sinnerio pavyzdžiu pasekė Lorenzo Musetti (ATP-9).

„Keletas pastarųjų mėnesių buvo labai įtempti. Esu pervargęs, be to, su drauge laukiame šeimos pagausėjimo. Sutarėme su rinktinės kapitonu, kad ši kartą Daviso taurėje nežaisiu“, – teigė L. Musetti.

Daviso taurės turnyrą dėl perkrauto kalendoriaus įprastai praleidžia ne viena žvaigždė. ATP prezidentas Andrea Gaudenzi svarsto, kad Daviso taurės formatą reikėtų pakeisti ir nugalėtojus aiškintis ne kiekvienais metais, o kas 2 metus, žaidžiant mačus namuose arba išvykoje. Tai galėtų padėti sutrumpinti teniso sezoną. Tokia idėja, panašu, sudomino J. Sinnerį.

„Dabartinėmis aplinkybėmis, kai turnyrų tiek daug ir sezonas toks ilgas, sunku į savo tvarkaraštį įtraukti Daviso taurės mačus. Manau, kad idėja Daviso taurės finalą rengti kas 2 metus turi pagrindo. Metų pradžioje galėtų vykti pusfinaliai, o pabaigoje – finalai. Deja, man dar nėra tekę pajusti, kas yra tikroji Daviso taurės atmosfera. Nesu žaidęs Daviso taurės mačų Argentinoje ar Brazilijoje. Ten galėčiau patirti, kas yra tikrasis Daviso taurės turnyras“, – teigė J. Sinneris.

Italai Daviso taurės finaluose versis su Flavio Cobolli (ATP-22), Lorenzo Sonego (ATP-39), Matteo Berrettini (ATP-56), Simone Bolelli (ATP dvejetų-13) ir Andrea Vavassori (ATP dvejetų-14). Lapkričio 19 d. ketvirtfinalyje italai žais su gana kuklią sudėtį turinčiais austrais

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

