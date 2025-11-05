Vidiniai nesutarimai Ispanijos rinktinėje: Ferreras paaiškino, kodėl nepakvietė Davidovičiaus Fokinos

Rinktinės kapitonas Davidas Ferreras į finalų savaitę pakvietė Carlosą Alcarazą (ATP-2), Jaume Munarą (ATP-36), Pedro Martinezą (ATP-95) ir Marcelį Granollersą (ATP dvejetų-8). D. Ferreras tokį sprendimą neseniai sutiko plačiau pakomentuoti.
„Kviečiau Davidovičių Fokiną į rinktinę tiek vasarį, tiek po „US Open“ turnyro. Jis tada atsakė, kad yra fiziškai bei psichologiškai išsekęs, todėl nežaidė. Rinkdamas sudėtį mačams Bolonijoje nusprendžiau į ją įtraukti 4 žaidėjus, nes nerimavau, kad Davidovičius Fokina vėl paskutinę akimirką atsisakys žaisti.
Po „US Open“ turnyro jis man pasakė, kad turi tam tikrų problemų ir kad norėtų praleisti akistatą su Danija. Tai pridarė man didelių problemų, nes Granollersas buvo traumuotas ir turėjo žaisti vartodamas nuskausminamuosius, o Alcarazas iš anksto mane įspėjo, kad jei pasieks „US Open“ finalą, tada rinktinėje negalės žaisti. Tuomet likau su 4 žaidėjais ir negalėjau atlikti daugiau pakeitimų. Dėl to šį kartą nusprendžiau elgtis atsargiau. Paskambinau Alejandro, pasakiau, kad įvardinsiu 4 žaidėjus, kuriuos kviesiu į rinktinę, o 5-ą vietą paliksiu laisvą ir spręsiu dėl jos po ATP turo sezono pabaigos. Alejandro man atsakė, kad jei jo nebus pirminiame sąraše, tada jis neduos jokių garantijų dėl žaidimo rinktinėje.
Aš Davidovičiaus Fokinos niekada „nenurašiau“ – jis labai geras žaidėjas, bet nutiko tai, kas nutiko. Norėsiu su juo pasikalbėti po turnyro Bolonijoje. Jei jis tikrai nori žaisti už rinktinę ir įsipareigos atvykti, tai aš be jokių problemų įtrauksiu jį į sudėtį. Nesu kerštingas žmogus“, – teigė D. Ferreras.
Ferrer on not calling Davidovich for the DC Finals.— José Morgado (@josemorgado) November 4, 2025
“I had called up Davidovich both for Switzerland, in February, and for Denmark, after the US Open, but he claimed physical and mental exhaustion as the reason not to compete. For Bologna, I decided to name four players and… https://t.co/CbJylTo8ZP
Likusią laisvą 5-ą vietą Ispanijos rinktinėje užėmė Pablo Carreno Busta (ATP-91).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!