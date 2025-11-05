 
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Davis Cup

Vidiniai nesutarimai Ispanijos rinktinėje: Ferreras paaiškino, kodėl nepakvietė Davidovičiaus Fokinos

2025-11-05 14:51 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-05 14:51

Ispanijos vyrų teniso rinktinė Daviso taurės finaluose nusprendė verstis be antrosios savo raketės – 26-erių Alejandro Davidovičiaus Fokinos (ATP-14).

Alejandro Davidovičius Fokina | Scanpix nuotr.

Ispanijos vyrų teniso rinktinė Daviso taurės finaluose nusprendė verstis be antrosios savo raketės – 26-erių Alejandro Davidovičiaus Fokinos (ATP-14).

0

Rinktinės kapitonas Davidas Ferreras į finalų savaitę pakvietė Carlosą Alcarazą (ATP-2), Jaume Munarą (ATP-36), Pedro Martinezą (ATP-95) ir Marcelį Granollersą (ATP dvejetų-8). D. Ferreras tokį sprendimą neseniai sutiko plačiau pakomentuoti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kviečiau Davidovičių Fokiną į rinktinę tiek vasarį, tiek po „US Open“ turnyro. Jis tada atsakė, kad yra fiziškai bei psichologiškai išsekęs, todėl nežaidė. Rinkdamas sudėtį mačams Bolonijoje nusprendžiau į ją įtraukti 4 žaidėjus, nes nerimavau, kad Davidovičius Fokina vėl paskutinę akimirką atsisakys žaisti.

Po „US Open“ turnyro jis man pasakė, kad turi tam tikrų problemų ir kad norėtų praleisti akistatą su Danija. Tai pridarė man didelių problemų, nes Granollersas buvo traumuotas ir turėjo žaisti vartodamas nuskausminamuosius, o Alcarazas iš anksto mane įspėjo, kad jei pasieks „US Open“ finalą, tada rinktinėje negalės žaisti. Tuomet likau su 4 žaidėjais ir negalėjau atlikti daugiau pakeitimų. Dėl to šį kartą nusprendžiau elgtis atsargiau. Paskambinau Alejandro, pasakiau, kad įvardinsiu 4 žaidėjus, kuriuos kviesiu į rinktinę, o 5-ą vietą paliksiu laisvą ir spręsiu dėl jos po ATP turo sezono pabaigos. Alejandro man atsakė, kad jei jo nebus pirminiame sąraše, tada jis neduos jokių garantijų dėl žaidimo rinktinėje.

Aš Davidovičiaus Fokinos niekada „nenurašiau“ – jis labai geras žaidėjas, bet nutiko tai, kas nutiko. Norėsiu su juo pasikalbėti po turnyro Bolonijoje. Jei jis tikrai nori žaisti už rinktinę ir įsipareigos atvykti, tai aš be jokių problemų įtrauksiu jį į sudėtį. Nesu kerštingas žmogus“, – teigė D. Ferreras.

Likusią laisvą 5-ą vietą Ispanijos rinktinėje užėmė Pablo Carreno Busta (ATP-91).

