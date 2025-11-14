„ATP Finals“: ne vieną legendą pavijęs Carlosas Alcarazas atsiėmė prestižinį trofėjų

Dar ketvirtadienį ispanas 6:4, 6:1 pasiekė pergalę prieš italą Lorenzo Musetti (ATP-9). C. Alcarazas užsitikrino pirmą vietą ATP reitinge iki pat metų pabaigos. Kitą dieną po pergalės ispanui buvo įteiktas ypatingas trofėjus, skiriamas tenisininkui, kuris metus pabaigia pirmoje reitingo pozicijoje.
„Man didelė garbė būti pirmąja pasaulio rakete. Mes su komanda kasmet sunkiai dirbame dėl šio tikslo. Aš vienas to tikrai nebūčiau pasiekęs. Didžiuojuosi tuo, kad mane supa tokie nuostabūs komandos nariai, šeima, artimieji. Jie palaiko mane tiek džiaugsme, tiek varge.
Džiaugiuosi, kad šiame sezone žaidžiu kur kas stabiliau nei anksčiau. Šis sezonas man išties klostosi nuostabiai: laimiu turnyrus arba bent jau pasiekiu finalus ir parodau gerus rezultatus.
Taip pat noriu padėkoti sirgaliams už palaikymą. Mes nuo sausio 1 d. iki lapkričio pabaigos keliaujame po pasaulį: naujos valstybės, nauji miestai, naujos arenos, o žmonės visur vienodai mane palaiko. Turiu pripažinti, kad be sirgalių palaikymo kai kurių pergalių tikrai nebūčiau pasiekęs. Fanai padeda atsitiesti sunkiais momentais“, – sakė C. Alcarazas.
Ispanas 2-ą kartą karjeroje gavo šį prizą ir pavijo Bjorną Borgą, Stefaną Edbergą bei Lleytoną Hewittą. Daugiausiai – net 8 – tokius trofėjus yra atsiėmęs Novakas Djokovičius.
