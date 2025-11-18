Carlosas Alcarazas dėl traumos buvo priverstas pasitraukti iš Daviso taurės finalų

Dar „ATP Finals“ turnyro metu C. Alcarazas pajautė skausmus, bet žaidė iki galo prieš Janniką Sinnerį, o tada iš karto iš Turino (Italija) vyko į Boloniją, skubėdamas padėti Ispanijos rinktinei. Deja, dabar paaiškėjo, kad C. Alcarazo patirta trauma – rimtesnė nei manyta.
Carlos Alcaraz will not play the Davis Cup Finals.
His injury is worst than expected. “He has a muscle swelling and they fear it might be a tear”.
„Apgailestaudamas turiu pranešti, kad negalėsiu atstovauti Ispanijos rinktinei Bolonijoje. Dėl kojos traumos medikai rekomendavo man nežaisti. Aš nuolat kartoju, kad žaidimas Ispanijos rinktinėje yra pati didžiausia garbė ir kad nėra nieko svarbiau už tai. Deja, dabar man tenka važiuoti namo plyštančia širdimi...“, – rašė C. Alcarazas.
Ispanai ketvirtadienį ketvirtfinalyje susitiks su Čekijos rinktine. Pasitraukus C. Alcarazui, ispanų sudėtyje liko Jaume Munaras, Pablo Carreno Busta, Pedro Martinezas ir Marcelis Granollersas. Ispanai neturės ir antro geriausio savo žaidėjo Alejandro Davidovičiaus Fokinos, kuris konfliktavo su rinktinės kapitonu Davidu Ferreru.
