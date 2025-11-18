Laukimas baigėsi: savaitgalį startuoja atsinaujinę Lietuvos vyrų ir moterų tinklinio čempionatai

Šiais metais pasikeitė pirmenybių organizatoriai, o dėl tinkamiausių varžybų formatų vyko nemažai diskusijų ir geriausių sprendimų paieškų.
„Laukiame naujo sezono. Labai įdomu pamatyti kaip atrodo komandos šiame sezone. Natūralu, kad komandas papildo nauji jauni perspektyvus žaidėjai, tad bus labai įdomu stebėti, nes dabar daugelyje komandų tam tikra prasme vyksta žaidėjų kartų kaita. Linkiu sėkmės ir sveikatos kiekvienam sportininkui viso sezono metu“, – kalbėjo Lietuvos tinklinio federacijos viceprezidentas salės tinkliniui Sergij Ščegol.
Vyrų pirmenybėse, kaip ir praėjusiame sezone, žais aštuonios komandos: Vilniaus universitetas (VU), „Vilnius Tech“, Vilniaus rajono sporto centras, Marijampolės „Sūduva“, Klaipėdos universitetas, Gargždų „Amber Volley“, Šiaulių „Elga-Grafaitė-S-Sportas“ ir Alytaus „Ultra“.
Klaipėdos universitetas čempionate pakeitė Raseinių „Lūšies Volley“ ekipą. Čempionės titulą gins Gargždų „Amber Volley“, kurie praėjusio sezono dramatiškame finale pranoko „Elgą-Grafaitę-S-Sportą“.
Šiaulių „Elga-Grafaitė-S-Sportas“ rungtyniauja „Elme Messer“ Baltijos lygoje, o Gargždų „Amber Volley“ bei Alytaus „Ultra“ – Latvijos nacionalinėje lygoje. Dėl to pirmajame Lietuvos čempionato varžysis penkios likusios komandos.
Reguliariajame sezone VU, „Vilnius Tech“, Vilniaus raj. sporto centras, „Sūduva“ bei Klaipėdos universitetas žais dviejų ratų sistema.
Didžiausia sezono naujovė – papildomas atkrintamasis etapas. Jame Šiaulių, Gargždų ir Alytaus komandos atitinkamai susitiks su pirmąsias tris vietas Lietuvos čempionato reguliariajame sezone užimsiančiomis ekipomis. Po šių mačų bus aiškus galutinis visų aštuonių komandų išsidėstymas prieš ketvirtfinalio etapą.
Ketvirtfinalis vyks iki dviejų pergalių, o keturios stipriausios komandos savo santykius aiškinsis finalo ketverto metu.
Pirmosios Lietuvos vyrų čempionato rungtynės vyks lapkričio 22 d., šeštadienį , kai 14 val. VU tinklininkai savo aikštėje priims „Sūduvos“ ekipą.
„Teida“ Lietuvos moterų tinklinio čempionate dalyvaus dviem komandomis mažiau nei praėjusiame sezone. Be Baltijos lygoje rungtyniaujančių „Kauno-VDU“ ir VMSM „Sostinės tauro-VTC“ ekipų, pirmenybėse taip pat dalyvaus Jonavos „Aušrinė“ ir Vilniaus universitetas.
Šio turnyro sistema dėl mažo dalyvių skaičiaus bus paprasta – ekipos sužais dvejų ratų sistema, o vėliau vyks pusfinaliai ir finalai. Pusfinalyje ir finale bus kovojama iki dviejų pergalių su auksiniu setu.
Pirmosios rungtynės bus sužaistos šeštadienį, lapkričio 22 dieną, 13 val., kai čempionės titulą ginanti VMSM „Sostinės tauro-VTC“ komanda namuose susitiks su VU komanda.
„Dėl konkurencijos galiu pasakyti, kad tikrai bus įdomu. Jau praeitame sezone mes pamatėme, kad kova dėl medalių ir aukso buvo iki paskutinio švilpuko tiek pas vyrus, tiek pas moteris. Tai yra labai gerai žiūrovų ir komandų fanų prasme“, – sakė S. Ščegol.
LTF viceprezidentas viliasi, kad moterų komandų skaičiaus sumažėjimas yra laikinas.
„Truputi apmaudu, kad komandų kiekis nėra toks kaip norisi matyti, ypač moterų čempionate. Bet esu užtikrintas, kad ši situacija keisis į gerą pusę. Tikrai turime Lietuvoje nemažai jaunimo skirtinguose miestuose ir, manau, greitai pamatysime naujų ambicingų komandų visoje Lietuvoje“, – pabrėžė S. Ščegol.
