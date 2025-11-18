Čempionų lyga: „Legia“ – „Rytas“ (GYVAI)

Pirmąjį tarpusavio susitikimą spalio 7 d. Vilniuje šeimininkai laimėjo 93:85.
Pergalė Lenkijoje „Rytui“ praktiškai užtikrintų pirmą vietą grupėje ir tiesioginį patekimą į „Top 16“ etapą.
Mačo pradžia – 19.45 val. Jų eigą kviečiame sekti portale Krepsinis.net.
Gytis Radzevičius rungtynes pradėjo tritaškiu, o du dvitaškius paeiliui pataikė Martynas Paliukėnas ir „Rytas“ pabėgo – 7:0. Šeimininkams pavyko stabilizuoti padėtį (6:9), bet Artūro Gudaičio baudos metimai ir Jordano Walkerio tritaškis vėl nutolino vilniečius – 14:6. „Rytas“ pirmavo 18:12, bet tada įkrito į duobę ir praleido spurtą 2:10 – 20:22. Kėlinio pabaigoje koją susižeidė „Legia“ lyderis Jayvonas Gravesas, bet tai nesutrukdė jiems laimėti ketvirčio – 25:22.
