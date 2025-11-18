 
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Čempionų lyga: „Legia“ – „Rytas“ (GYVAI)

2025-11-18 19:15 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-18 19:15

Vilniaus „Rytas“ (3/1) stoja į kovą Čempionų lygos išvykos rungtynėse Varšuvoje prieš vietos „Legia“ (2/2).

Vilniečiai stoja į kovą Varšuvoje (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

Vilniaus „Rytas“ (3/1) stoja į kovą Čempionų lygos išvykos rungtynėse Varšuvoje prieš vietos „Legia“ (2/2).

0

Pirmąjį tarpusavio susitikimą spalio 7 d. Vilniuje šeimininkai laimėjo 93:85.

Pergalė Lenkijoje „Rytui“ praktiškai užtikrintų pirmą vietą grupėje ir tiesioginį patekimą į „Top 16“ etapą.

Mačo pradžia – 19.45 val. Jų eigą kviečiame sekti portale Krepsinis.net.

Gytis Radzevičius rungtynes pradėjo tritaškiu, o du dvitaškius paeiliui pataikė Martynas Paliukėnas ir „Rytas“ pabėgo – 7:0. Šeimininkams pavyko stabilizuoti padėtį (6:9), bet Artūro Gudaičio baudos metimai ir Jordano Walkerio tritaškis vėl nutolino vilniečius – 14:6. „Rytas“ pirmavo 18:12, bet tada įkrito į duobę ir praleido spurtą 2:10 – 20:22. Kėlinio pabaigoje koją susižeidė „Legia“ lyderis Jayvonas Gravesas, bet tai nesutrukdė jiems laimėti ketvirčio – 25:22.

