„Rytas“ po dramatiškos kovos Lenkijoje užsitikrino vietą Čempionų lygos „Top 16“ etape

Pirmąją vietą „Rytui“ A grupėje užtikrino Patrų „Promitheas“ pralaimėjimas Heidelberge. Paskutiniame ture gruodžio 17 d. „Rytas“ Patruose tvarkys formalumus.
Tai buvo 9 „Ryto“ pergalė Čempionų lygos išvykose per 28 mačus klubo istorijoje.
Prieš prasidedant lemiamai minutei Jacobas Wiley pūtė varžovo metimą, o sirena reiškė „Legia“ atakos pabaigą. Netrukus Jerrickas Hardingas pataikė dvitaškį (75:74), Jayvonas Gravesas prametė iš toli, o tas pats J.Hardingas toliau traukė vilniečius – 77:74.
Paskutinėmis sekundėmis Gytis Masiulis pataikė tik vieną baudą (78:75), o Andrzejus Pluta išprovokavo kuriozišką pražangą Ignui Sargiūnui. Lenkas pataikė pirmas dvi baudas, bet prametė trečiąją baudą ir vilniečiai šventė dramatišką pergalę.
Vilniečius Lenkijos sostinėje palaikė gausus būrys „Ryto“ sirgalių.
Gytis Radzevičius rungtynes pradėjo tritaškiu, o du dvitaškius paeiliui pataikė Martynas Paliukėnas ir „Rytas“ pabėgo – 7:0. Šeimininkams pavyko stabilizuoti padėtį (6:9), bet Artūro Gudaičio baudos metimai ir Jordano Walkerio tritaškis vėl nutolino vilniečius – 14:6. „Rytas“ pirmavo 18:12, bet tada įkrito į duobę ir praleido spurtą 2:10 – 20:22. Kėlinio pabaigoje koją susižeidė „Legia“ lyderis Jayvonas Gravesas, bet tai nesutrukdė jiems laimėti ketvirčio – 25:22.
Antrasis kėlinys prasidėjo nuostabiu J.Hardingo atkarpa (29:27), bet tada „Rytas“ negalėjo pelnyti taškų ilgiau nei 4 minutes – 29:35. J.Wiley perimtas kamuolys ir dėjimas išjudino svečius (31:35) ir po J.Hardingo dvitaškio komandas skyrė vienas metimas – 35:38. Dar penki paeiliui J.Hardingo taškai išvedė „Rytą“ į priekį, bet Andrzejus Pluta su sirena išlygino rezultatą – 42:42.
Trečiasis kėlinys startavo A.Gudaičio keturių baudos metimų serija, o J.Walkerio penkių taškų atkarpa ir J.Wiley dvitaškis leido svečiams perimti iniciatyvą – 53:45. Vėliau „Ryto“ kvėpavimą palaikė 6 paeiliui Igno Sargiūno taškai (59:53), bet iki kėlinio pabaigos lenkai priartėjo iki minimumo – 58:59.
Trečiajame kėlinyje prasidėjusį spurtą „Legia“ lemiamame ketvirtyje pratęsė iki 19:7 – 72:66. „Rytą“ patraukė keturi pelnyti J.Wiley taškai iš antrųjų šansų, o G.Radzevičius tritaškiu mažino atsilikimą iki minimumo – 73:74.
Vilniečiams 22 taškus (9/13 dvit., 1/5 trit., 1/1 baud.) per 27 minutes pelnė J.Hardingas. Jis dar atkovojo 4 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą ir surinko 20 naudingumo balų.
„Legia“: Andrzejus Pluta 23 (8 rez. perd.), Jayvonas Gravesas 16 (5/14 met., 8 atk. kam.), Race'as Thompsonas 15.
„Rytas“: Jerrickas Hardingas 22 (9/13 dvit.), Jordanas Walkeris 15 (2/8 trit.), Jacobas Wiley 10.
