 
Kalendorius
Lapkričio 18 d., antradienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„Rytas“ po dramatiškos kovos Lenkijoje užsitikrino vietą Čempionų lygos „Top 16“ etape

2025-11-18 19:15 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-18 19:15

Permainingose rungtynėse Lenkijoje Vilniaus „Rytas“ (4/1) iškovojo bilietą į Čempionų lygos „Top 16“ etapą. Giedriaus Žibėno auklėtiniai išvykoje 79:77(22:25, 20:17, 17:16, 20:19) nugalėjo Varšuvos „Legia“ (2/3). 

Vilniečiai švenčia dramatišką pergalę Varšuvoje (FIBA nuotr.)

Permainingose rungtynėse Lenkijoje Vilniaus „Rytas“ (4/1) iškovojo bilietą į Čempionų lygos „Top 16“ etapą. Giedriaus Žibėno auklėtiniai išvykoje 79:77(22:25, 20:17, 17:16, 20:19) nugalėjo Varšuvos „Legia“ (2/3). 

REKLAMA
0

Pirmąją vietą „Rytui“ A grupėje užtikrino Patrų „Promitheas“ pralaimėjimas Heidelberge. Paskutiniame ture gruodžio 17 d. „Rytas“ Patruose tvarkys formalumus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tai buvo 9 „Ryto“ pergalė Čempionų lygos išvykose per 28 mačus klubo istorijoje.

Prieš prasidedant lemiamai minutei Jacobas Wiley pūtė varžovo metimą, o sirena reiškė „Legia“ atakos pabaigą. Netrukus Jerrickas Hardingas pataikė dvitaškį (75:74), Jayvonas Gravesas prametė iš toli, o tas pats J.Hardingas toliau traukė vilniečius – 77:74.

REKLAMA
REKLAMA

 

Paskutinėmis sekundėmis Gytis Masiulis pataikė tik vieną baudą (78:75), o Andrzejus Pluta išprovokavo kuriozišką pražangą Ignui Sargiūnui. Lenkas pataikė pirmas dvi baudas, bet prametė trečiąją baudą ir vilniečiai šventė dramatišką pergalę.

REKLAMA

Vilniečius Lenkijos sostinėje palaikė gausus būrys „Ryto“ sirgalių.

Gytis Radzevičius rungtynes pradėjo tritaškiu, o du dvitaškius paeiliui pataikė Martynas Paliukėnas ir „Rytas“ pabėgo – 7:0. Šeimininkams pavyko stabilizuoti padėtį (6:9), bet Artūro Gudaičio baudos metimai ir Jordano Walkerio tritaškis vėl nutolino vilniečius – 14:6. „Rytas“ pirmavo 18:12, bet tada įkrito į duobę ir praleido spurtą 2:10 – 20:22. Kėlinio pabaigoje koją susižeidė „Legia“ lyderis Jayvonas Gravesas, bet tai nesutrukdė jiems laimėti ketvirčio – 25:22.

REKLAMA
REKLAMA

Antrasis kėlinys prasidėjo nuostabiu J.Hardingo atkarpa (29:27), bet tada „Rytas“ negalėjo pelnyti taškų ilgiau nei 4 minutes – 29:35. J.Wiley perimtas kamuolys ir dėjimas išjudino svečius (31:35) ir po J.Hardingo dvitaškio komandas skyrė vienas metimas – 35:38. Dar penki paeiliui J.Hardingo taškai išvedė „Rytą“ į priekį, bet Andrzejus Pluta su sirena išlygino rezultatą – 42:42.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Trečiasis kėlinys startavo A.Gudaičio keturių baudos metimų serija, o J.Walkerio penkių taškų atkarpa ir J.Wiley dvitaškis leido svečiams perimti iniciatyvą – 53:45. Vėliau „Ryto“ kvėpavimą palaikė 6 paeiliui Igno Sargiūno taškai (59:53), bet iki kėlinio pabaigos lenkai priartėjo iki minimumo – 58:59.

REKLAMA

Trečiajame kėlinyje prasidėjusį spurtą „Legia“ lemiamame ketvirtyje pratęsė iki 19:7 – 72:66. „Rytą“ patraukė keturi pelnyti J.Wiley taškai iš antrųjų šansų, o G.Radzevičius tritaškiu mažino atsilikimą iki minimumo – 73:74.

Vilniečiams 22 taškus (9/13 dvit., 1/5 trit., 1/1 baud.) per 27 minutes pelnė J.Hardingas. Jis dar atkovojo 4 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą ir surinko 20 naudingumo balų.

„Legia“: Andrzejus Pluta 23 (8 rez. perd.), Jayvonas Gravesas 16 (5/14 met., 8 atk. kam.), Race'as Thompsonas 15.

„Rytas“: Jerrickas Hardingas 22 (9/13 dvit.), Jordanas Walkeris 15 (2/8 trit.), Jacobas Wiley 10.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų