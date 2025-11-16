 
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Tinklinis

Paplūdimio tinklininkėms Paulikienei ir Raupelytei nepavyko iškovoti pergalių pasaulio čempionate

2025-11-16 12:19 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-16 12:19

Adelaidėje (Australija) vykstantis pasaulio paplūdimio tinklinio čempionatas nesėkmingai susiklostė lietuvėms Monikai Paulikienei ir Ainei Raupelytei. Lietuvės G grupėje liko paskutinėje, ketvirtoje, pozicijoje ir nepateko į atkrintamąsias varžybas.

„Volleyball World“ nuotr. | Organizatorių nuotr.

Adelaidėje (Australija) vykstantis pasaulio paplūdimio tinklinio čempionatas nesėkmingai susiklostė lietuvėms Monikai Paulikienei ir Ainei Raupelytei. Lietuvės G grupėje liko paskutinėje, ketvirtoje, pozicijoje ir nepateko į atkrintamąsias varžybas.

0

Lemiamose rungtynėse dėl trečios vietos grupėje bei paskutinio kelialapio į atkrintamąsias lietuvės sekmadienį po atkaklios, 52 min. trukusios, kovos 1:2 (24:26, 21:15, 10:15) pralaimėjo australėms Jasmine Fleming ir Stefanie Fejes.

Dramatiškame pirmajame sete sėkmė lydėjo Australijos sportininkes, bet antrajame jau dominavo lietuvės, kurios išlygino bendrą rezultatą. Visgi lemiamas, trečiasis, setas mūsiškėms nesusiklostė. Setui įsibėgėjus, australės įgijo keleto taškų persvarą ir ją išsaugojo iki pabaigos.

Prieš tai Australijoje Lietuvos paplūdimio tinklininkės pralaimėjo ispanėms Danielai Alvarez ir Taniai Moreno bei amerikietėms Molly Shaw ir Kelly Cheng.

M. Paulikienei ir A. Raupelytei atiteko 3400 JAV dolerių ir 160 pasaulio reitingo taškų.

Pasaulio paplūdimio tinklinio čempionate dalyvauja po 48 vyrų ir moterų komandas. Bendrą pasaulio paplūdimio tinklinio čempionato prizų fondą sudaro 1 mln. JAV dolerių. Nugalėtojoms atiteks 60 tūkst. dolerių.

Tai buvo antrasis šios Lietuvos poros pasaulio čempionatas. 2023 metais Meksikoje lietuvės užėmė 17-ą vietą.

