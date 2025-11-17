 
Lietuvos U18 tinklinio rinktinė patirties sėmėsi Estijoje ir Latvijoje

Lietuvos U18 tinklinio rinktinė patirties sėmėsi Estijoje ir Latvijoje

2025-11-17 21:36
2025-11-17 21:36

Savaitgalį „Elme Messer“ Baltijos moterų tinklinio čempionate dvi mūsų šalies komandos – Lietuvos U18 rinktinė ir „Kaunas-VDU“ – viešėjo Estijoje ir Latvijoje. Nei vienai iš jų pergalių šįkart pasiekti nepavyko.

Tinklinis | Evaldo Šemioto nuotr.

Savaitgalį „Elme Messer“ Baltijos moterų tinklinio čempionate dvi mūsų šalies komandos – Lietuvos U18 rinktinė ir „Kaunas-VDU“ – viešėjo Estijoje ir Latvijoje. Nei vienai iš jų pergalių šįkart pasiekti nepavyko.

Gilberto Kerpės treniruojama Lietuvos U18 rinktinė šeštadienį susitiko su Rygos RSU (Latvija) ekipa, praėjusio sezono bronzine lygos prizininke. Lietuvės nusileido varžovėms 0:3 (22:25, 19:25, 18:25).

Lietuvos komandai 9 taškus pelnė Eglė Vytulytė, po 6 – Saulė Gedminaitė ir Kamilė Valašinskaitė, 5 – Marta Slivko.

Sekmadienį jaunosios lietuvės 0:3 (18:25, 19:25, 18:25) neatsilaikė prieš Tartu „TU-Bigbank“ (Estija) tinklininkes. Mūsiškėms 16 taškų pelnė E. Vytulytė, 4 – Aurėja Vitosytė.

Europos U18 merginų salės tinklinio čempionatas liepos mėnesį vyks Latvijoje ir Lietuvoje. Tai bus pirmas kartas, kai mūsų šalyje organizuojamas finalinis Europos tinklinio pirmenybių etapas.

Baltijos lygos vicečempionė „Kauno-VDU“ komanda pirmiausiai 1:3 (25:15, 13:25, 20:25, 22:25) pralaimėjo „TU-Bigbank“ ekipai, o kitą dieną 1-3 (25:27, 25:16, 20:25, 21:25) nusileido RSU klubui.

Pirmajame susitikime kaunietėms 13 taškų surinko Martyna Paukštytė, 12 – Vilūnė Rauluševičiūtė, po 9 – Miglė Šidlauskaitė ir Vaiva Valionytė, antrajame 14 taškų pasižymėjo V. Rauluševičiūtė, 11 – M. Paukštytė, po 9 – Neringa Kačinaitė ir M. Šidlauskaitė.

Abi minėtos Lietuvos komandos jau baigė pirmąjį čempionato ratą. „Kaunas-VDU“ (15 tšk.) turnyro lentelėje smuktelėjo į ketvirtąją vietą, o Lietuvos U18 rinktinė (5 tšk.) rikiuojasi septinta.

Antrąjį ratą jos pradės lapkričio 28-29 dienomis, kai namuose priims Talino „Audentese SG“ (Estija) komandą.

Pergalingas „Amber Volley“ tinklininkų savaitgalis

Abejas savaitgalio rungtynes Latvijos-Lietuvos tinklinio lygoje laimėjo Gargždų „Amber Volley“ klubas.

Šeštadienį Vakarų grupės rungtynėse namuose Gargždų klubas 3:0 (25:22, 25:21, 25:20) įveikė „Ventspils“ ekipą. Nugalėtojams 17 taškų pelnė Daumantas Katinas, 12 – Arnas Pakalniškis, 10 – Andrijus Čmirovas.

Sekmadienį gargždiškiai taip pat savo aikštėje po itin atkaklaus mūšio 3:2 (27:29, 25:19, 25:16, 24:26, 15:11) palaužė Rygos RSU komandą.

20 taškų prie pergalės prisidėjo D. Katinas, 15 – A. Čmirovas, 13 – A. Miežetis, po 8 – Jonas Grikšas ir A. Pakalniškis.

Su 14 taškų grupėje pirmaujanti Gargždų ekipa kitas rungtynes žais lapkričio 29 dieną išvykoje su „Aizpute“ tinklininkais.

