ATP World Tour

Sinneris po įspūdingos pergalės prieš Alcarazą paaiškino savo mylimosios žiedo paslaptį

2025-11-17 21:30
2025-11-17 21:30

Turine (Italija) surengtame prestižiniame baigiamajame ATP turo sezono turnyre – „ATP Finals“ – sekmadienį titulą apgynęs italas Jannikas Sinneris (ATP-2) per 2 valandas 2 minutes 7:6 (7:4), 7:5 pasiekė pergalę prieš geriausią pasaulio žaidėją ispaną Carlosą Alcarazą (ATP-1).

Jannikas Sinneris ir Laila Hasanovič | „Scanpix“ ir instagram.com nuotr.

0

„Jaučiuosi nuostabiai. Šis sezonas išties buvo fantastiškas. Viena vertus, nekantrauju sulaukti kito sezono pradžios, kita vertus – trumpam norisi atsiriboti nuo teniso ir pailsėti“, – sakė J. Sinneris, kuris nusprendė kiek anksčiau baigti sezoną ir nevyks padėti Italijos rinktinei Daviso taurėje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

J. Sinnerio rezultatai per pastaruosius 24 mėnesius yra istoriškai geri. Italo pergalių procentas šiuo laikotarpiu siekia net 91,6 (131 pergalė ir 12 pralaimėjimų). Tai – 6-as geriausias rezultatas istorijoje. Tokios įspūdingos 2 metų atkarpos vyrų tenise nebuvo nuo 2006 m., kai dar dominavo Rogeris Federeris.

J. Sinneris su C. Alcarazu taip pat užfiksavo dar vieną beprotišką rodiklį. Du geriausi naujosios teniso kartos žaidėjai vienas prieš kitą yra sužaidę 3302 taškus. Sunku tuo patikėti, bet per tarpusavio mačus jie yra pelnę vienodai taškų – po 1651.

J. Sinneris po pergalės prieš C. Alcarazą Turine skubėjo į savo merginos Lailos Hasanovič glėbį. Pastaroji „ATP Finals“ metu „instagram“ tinkle pasidalino daug apkalbų sukėlusia nuotrauka, kurioje moteris užfiksuota užsimovusi naują žiedą.

Po pergalės finale J. Sinneriui teko atsakinėti į klausimą, ar jis jau pasipiršo L. Hasanovič: „Jūs apie Lailos žiedą? Ne, ne, aš su tuo žiedu nesusijęs“.

L. Hasanovič prieš tai buvo ilgametė Micko Schumachero širdies draugė. Visgi, balandžio pabaigoje pastebėta, kad Mickas iš savo „instagram“ paskyros ištrynė visas nuotraukas, kuriose jis buvo užfiksuotas su L. Hasanovič. Taip pat buvo pranešta, kad L. Hasanovič ėmė aktyviai reikštis ypatingoje įžymybėms skirtoje pažinčių programėlėje „Raya“.

Pernai L. Hasanovič „instagram“ tinkle dalinosi nuotrauka su deimantiniu žiedu. Tada daug kas padarė išvadą, jog ji ir Mickas Schumacheris – susižadėjo. Vėliau modelis patvirtino, kad tai nebuvo sužadėtuvių žiedas. Šaltinių teigimu, L. Hasanovič buvo tokia artima Schumacherių šeimai, kad ji buvo viena iš nedaugelio, galėjusių susitikti su Micko Schumacherio tėvu Michaeliu po siaubingo incidento slidinėjant kalnuose.

