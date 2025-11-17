Alcarazas apie sirgalių elgesį, kurio niekada nepamirš: „Blogiausia atmosfera buvo Paryžiuje, ne Turine“

C. Alcarazui Turine teko žaisti ne tik prieš J. Sinnerį, bet ir kitą italą – Lorenzo Musetti. Nors ispanas sulaukė dalies sirgalių švilpimo, jis pažymėjo, kad fanai jo atžvilgiu toli gražu nebuvo tokie atšiaurūs kaip prancūzai 2021 m. Paryžiaus turnyre. Ta patirtis prieš ketverius metus padėjo C. Alcarazui „užsiauginti“ storą odą.
💀🤦♂️ Not the crowd booing the video of Alcaraz after Musetti was also shown entering the grounds… pic.twitter.com/chJd8qXaXe— Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) November 13, 2025
„Sirgalių elgesys mano žaidimui nepadarė jokios įtakos. Man tokia atmosfera patinka. Sirgaliai nebuvo nusistatę prieš mane. Jie tiesiog palaikė varžovą.
Aš retai apie tai kalbu, bet pati blogiausia atmosfera, kurioje man teko žaisti, tvyrojo 2021 m. Paryžiaus turnyre. Tos patirties nepamiršiu visą gyvenimą. Man tai padėjo užsiauginti storą odą“, – sakė C. Alcarazas.
Alcaraz on the crowd.
“They didn’t affect me at all. I like to feel this kind of energy. They weren’t against me. They were supporting him”.
“The worst atmosphere that I had was Bercy vs. Gaston in 2021. I will never forget that match”.REKLAMAREKLAMA— José Morgado (@josemorgado) November 16, 2025
2021 m. Paryžiuje C. Alcarazas susitiko su vietiniu žaidėju Hugo Gastonu. Ispanas pirmą setą pralaimėjo 4:6, o antrajame pirmavo net 5:0. Tada sirgaliai ėmė garsiai nušvilpinėti C. Alcarazą. Ispanui tuo metu tebuvo 18-a metų ir jis tokio psichologinio spaudimo neatlaikė. Ispanas pralaimėjo 7 geimus iš eilės (5:7) ir liejo ašaras ant suoliuko.
Alcaraz in press conference: “I haven't talked too much about it, but the most difficult match that I have ever played in my career with the crowd was in Paris Bercy 2021. I will not forget it in my whole life, I grew up a lot from that match.”
C. Alcarazas po finalo Turine pabrėžė, kad J. Sinneris niekada nenustoja tobulėti, todėl ir jis pats privalo toliau gerinti savo žaidimą, jei nori neatsilikti nuo italo.
„Jannikas retai kada pralaimi, o jei ir pralaimi, tai sugrįžta dar labiau sustiprėjęs. Jis tobulėja nuolat ir galiu pasakyti, kad jo žaidimas, ypač kalbant apie padavimus, pagerėjo nuo praėjusio mūsų susitikimo. Aš rankų nenuleisiu ir kitą kartą būsiu dar geriau pasiruošęs žaisti prieš jį“, – sakė ispanas.
C. Alcarazas, skirtingai jei J. Sinneris, dar nusprendė nebaigti sezono. Ispanas atkeliavo į Boloniją (Italija), kur gins savo šalies garbę Daviso taurės finalų savaitėje.
Carlos Alcaraz arrives Bologna for the Davis Cup Finals. pic.twitter.com/WhWXkGsK49— José Morgado (@josemorgado) November 17, 2025
