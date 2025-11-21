Zverevo vedami vokiečiai dramatiškai žengė į Daviso taurės pusfinalį

Akistata prasidėjo nuo dramatiškos argentiniečio Tomo Martino Etcheverry (ATP-60) pergalės prieš Janą-Lennardą Struffą (ATP-84) – 7:6 (7:3), 7:6 (9:7).
Argentiniečiui mačo pradžia klostėsi sunkiai (1:3), o vokietis galėjo susikrauti net ir triuškinantį pranašumą, bet penktajame geime nerealizavo 3 „break pointų“. Pusiausvyrą argentinietis atstatė aštuntajame geime, o vėliau lygi kova iki pratęsimo. T. M. Etcheverry pratęsime pralaimėjo pirmą tašką po savo padavimo, bet netrukus surengė spurtą 4:0. Po to momento J-L. Struffas nebeatsitiesė.
Antrajame sete „break pointus“ kūrėsi tik vokietis, iššvaistęs visas 3 savo progas. Pratęsime vokietis trumpam buvo perėmęs iniciatyvą, bet jau po kito taško persvarą prarado. Argentinietis pirmo „match pointo“ nerealizavo, vėliau „set pointą“ varžovo padavimų metu iššvaistė ir vokietis. Lemtingu tapo antrasis „match pointas“, kai argentinietis puikiai priėmė J-L. Struffo padavimą ir dvikovą užbaigė paprastu smūgiu prie tinklo.
T. M. Etcheverry vienu metu atliko 7 neatremiamus padavimus iš eilės, o iš viso per mačą atliko 23 tokius padavimus (vokietis – 7).
Vokiečius gelbėti ėmėsi rinktinės lyderis Alexanderis Zverevas (ATP-3), 6:4, 7:6 (7:3) pranokęs Francisco Cerundolo (ATP-21). Argentinietis per visą mačą neturėjo „break pointų“, o vokietis pirmajame sete realizavo vienintelę tokią progą. Antrojo seto pratęsime A. Zverevas greitai susikrovė didelę persvarą (4:0, 5:1) ir vėliau įtvirtino pergalę.
Lemiamas dvejetų mačas vyko iki išnaktų. Jame Kevinas Krawietzas ir Timas Puetzas per pustrečios valandos 4:6, 6:4, 7:6 (12:10) nugalėjo Horacio Zeballosą ir Andresą Molteni.
Trečiajame sete vokiečiai neutralizavo 3 „break pointus“, o pratęsime pirmavo 6:3, bet iššvaistė 3 progas tašku užbaigti mačą. Vėliau patys vokiečiai 3 kartus buvo atsidūrę ant prarajos ribos, tačiau „match pointus“ švaistė ir argentiniečiai. Galiausiai vokiečiai pasinaudojo 5-uoju šansu vienu tašku užbaigti mačą.
Vokiečiai šeštadienį pusfinalyje susitiks su ispanais. Prieš tai penktadienį vyks pirmasis pusfinalis tarp Italijos ir Belgijos rinktinių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!