Rusija kuria naują futbolo čempionatą šalims, nepatekusioms į Pasaulio taurę

Vietos žiniasklaida skelbia, kad naujo turnyro koncepcija jau dirbama federacijos lygmeniu. Siūloma, kad alternatyvus čempionatas vyktų vasarą tuo pačiu metu, kai pasaulinė futbolo šventė startuos JAV, Kanadoje ir Meksikoje, o į dalyvių sąrašą pretenduoja tokios rinktinės kaip Rusija, Serbija, Graikija, Nigerija, Kamerūnas, Venesuela, Kinija, taip pat kai kurios Pietų Amerikos komandos, kurios nesugebėjo prasibrauti pro FIFA barjerą.
„Alternatyvus“ čempionatas Maskvos strategams turi kelis tikslus: pirma, atkreipti tarptautinį dėmesį į rusų bandymus grįžti į elitą, antra – daryti spaudimą FIFA vadovybei, tikintis, kad 2030-ųjų atrankos cikle čempionato šeimininkai bus vėl priimti į sistemą. Tokia iniciatyva, pasak kol kas neoficialių šaltinių, parodytų FIFA, kad Rusija geba organizuoti tarptautinius futbolo renginius net ir be oficialaus pripažinimo.
Idėją palydi nuolatinės diskusijos tiek pačioje Rusijoje, tiek kaimyninėse šalyse – viena pusė tokią akciją vadina desperatišku bandymu susigrąžinti prarastą svarbą, kita vertina kaip galimybę parodyti futbolo pasauliui alternatyvą. Tačiau net ir optimistiškiausiu scenarijumi turnyras būtų kuklus – prognozuojama, kad dalyvautų aštuonios ar dvylika rinktinių, o tarptautinių žvaigždžių jame gali pritrūkti: daugelis klubų esą nesutiks leisti savo žaidėjų rizikuoti vasaros viduryje.
Rusijos futbolo federacijos tikslas – pasiruošti alternatyvą, jei būtent šios šalies atstovams FIFA durys liktų užvertos ir artimiausiu metu. Kol kas oficialūs turnyro planai nepatvirtinti, tačiau Maskvoje organizatoriai jau ieško potencialių partnerių ir dalyvių.
