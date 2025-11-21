MLS 2026 metų tvarkaraštis: septynių savaičių pauzė pasaulio futbolo čempionato metu

MLS paskelbus 2026 metų kalendorių paaiškėjo, jog atidarymo rungtynės tarp Majamio „Inter“ ir „LAFC“ vyks vasario 21 d., o paskutinė reguliariojo sezono data yra numatyta lapkričio 7 d.
Taip pat buvo atskleista, jog Majamio „Inter“ ir Lionelis Messi balandžio 4 d. debiutuos naujajame stadione „Miami Freedom Park“, kai susitiks su „Austin FC“.
MLS lygos veikla bus sustabdyta nuo gegužės 25 d. iki liepos 16 d., nes tuo metu Šiaurės Amerikoje vyks pasaulio futbolo čempionatas. Iki tol lyga darydavo tik trumpas pertraukas pasaulio čempionatų metu: devynių dienų pertrauka buvo daroma 2018 m., o dviejų savaičių – 2014 m.
MLS reguliarusis sezonas bus pratęstas nuo liepos 16 d., likus trims dienoms iki pasaulio čempionato finalo.
