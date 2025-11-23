Lietuvos tekvondo sportininkams Europos olimpinių svorio kategorijų čempionatas baigėsi nesėkmingai

Melita Mikalevičiūtė moterų svorio kategorijos iki 67 kg aštuntfinalyje 0-2 pralaimėjo lenkei Juliai Nowak. Pastaroji vėliau iškovojo bronzos medalį.
Tadas Laucevičius (iki 68 kg) pirmajame rate 0-2 nusileido Mahdi Khavari. Lietuvio skriaudikas vėliau iškrito antrajame rate.
Geriausiai tarp lietuvių šiame čempionate pasirodė Gerda Meištininkaitė, kuri svorio kategorijoje iki 57 kg buvo 5-a.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!