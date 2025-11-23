 
Kalendorius
Lapkričio 23 d., sekmadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Lietuvos tekvondo sportininkams Europos olimpinių svorio kategorijų čempionatas baigėsi nesėkmingai

2025-11-23 19:33 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-23 19:33

Šveicarijoje finišavo Europos olimpinių svorio kategorijų tekvondo čempionatas, kurio paskutinė diena lietuviams nebuvo sėkminga.

Tekvondo | „Stop“ kadras

Šveicarijoje finišavo Europos olimpinių svorio kategorijų tekvondo čempionatas, kurio paskutinė diena lietuviams nebuvo sėkminga.

REKLAMA
0

Melita Mikalevičiūtė moterų svorio kategorijos iki 67 kg aštuntfinalyje 0-2 pralaimėjo lenkei Juliai Nowak. Pastaroji vėliau iškovojo bronzos medalį.

Tadas Laucevičius (iki 68 kg) pirmajame rate 0-2 nusileido Mahdi Khavari. Lietuvio skriaudikas vėliau iškrito antrajame rate.

Geriausiai tarp lietuvių šiame čempionate pasirodė Gerda Meištininkaitė, kuri svorio kategorijoje iki 57 kg buvo 5-a.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų