Pirmą kartą Lietuvos skvošo čempionu tapo lietuvis iš Pietų Afrikos Respublikos

Savaitgalį Kaune vykusiame Lietuvos skvošo čempionate susirinko gausus dalyvių skaičius – net 90 sportininkų iš skirtingų Lietuvos miestų ir užsienio. Dviejų dienų turnyras pasižymėjo aukštu žaidimo lygiu, atkakliomis kovomis ir skvošo bendruomenės palaikymu.
Moterų grupėje čempionės titulą antrus metus iš eilės apgynė Gertrūda Kudirkaitė. Sidabro medalis atiteko Inesai Daugintaitei, o bronza pasidabino Grytė Pupelienė, kuri atkaklioje kovoje įveikė Korneliją Kranauskaitę. Būdama vos 17 metų, G. Kudirkaitė laikoma ryškiausiu ir daugiausiai perspektyvų turinčiu talentu Lietuvos moterų skvoše. Šiuo metu Europos jaunių reitinge ji užima 39-ąją vietą.
Vyrų grupėje čempiono vardą iškovojo Diyanas Schneideris, finale įveikęs Joną Narbutą. Mažajame finale Linas Zdanavičius po atkaklios kovos nugalėjo Beną Sakalauską ir užsitikrino bronzą. D. Schneideris, gimęs ir užaugęs Pietų Afrikos Respublikoje, skvošą žaidžia nuo devynerių. Prosenelės dėka turi Lietuvos pilietybę, kuri atvėrė jam kelią į naują sporto bendruomenę, kai 2024 m. pradžioje persikėlė į Vokietiją. Nuo tada jis aktyviai įsitraukė į Lietuvos skvošą, prisijungė prie Vokietijos Bundeslygos ir šiuo metu atstovauja SRC Duisburg komandai. 2025 m. atstovavo Lietuvai ETC3 čempionate Maltoje ir užėmė 7 vietą.
Lietuvos skvošo asociacijos prezidentas Laurynas Minkus teigia, kad šių metų čempionatas – ryškus šio sporto augimo įrodymas: „Skvošas Lietuvoje stiprina savo pozicijas tarp raketinių sporto šakų. Į Olimpines Los Andžele savo komandos gal dar šį kart neišsiųsime, bet turime itin stiprią, augančią žaidėjų kartą, kuri jau sėkmingai konkuruoja Europos čempionatuose. Moterų grupė šiemet buvo didžiausia per visą istoriją, o finalai parodė, kad skvošas nėra vien Vilniaus ar Kauno sportas – pas mus atvyko žaidėjai iš Klaipėdos, Šiaulių, Druskininkų ir kitų miestų. Džiugu matyti, kad turnyras įkvepia į Lietuvą sugrįžti ir užsienyje gyvenančius lietuvius. Čempionatas dar kartą įrodė, kad skvošas Lietuvoje sparčiai populiarėja, o bendruomenė – vieninga, ambicinga ir kartu su rėmėjų pagalba pasirengusi dar didesniems iššūkiams.“
