TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

„Barcelona“ Čempionų lygos rungtynes su „Eintracht“ žais „Spotify Camp Nou“ stadione

2025-11-19 13:58 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-19 13:58

„Barcelona“ trečiadienį pranešė, jog UEFA Čempionų lygos rungtynes su Frankfurto „Eintracht“ žais „Spotify Camp Nou“ stadione.

„Spotify Camp Nou“ stadionas | Scanpix nuotr.

„Barcelona“ trečiadienį pranešė, jog UEFA Čempionų lygos rungtynes su Frankfurto „Eintracht“ žais „Spotify Camp Nou“ stadione.

Katalonai šį šeštadienį po daugiau nei dvejų metų pertraukos sugrįžta žaisti į savo stadioną ir „La Liga“ pirmenybėse susitiks su Bilbao „Athletic“ futbolininkais.„Barcelona“ galės žaisti ir toliau garsiajame stadione po to, kai gavo reikiamą licenciją didesniam talpumui.

Rungtynes su „Athletic“ galės stebėti 45 401 žiūrovas, nes stadiono renovacija dar nėra baigta. Darbai, skirti modernizuoti stadioną ir padidinti jo talpą iki 105 000, prasidėjo 2023 m. vasarą, o pirminis planas buvo, kad „Barcelona“ vėl žais rungtynes jame praėjusių metų lapkritį.

Priminsime, jog „Barcelonos“ susitikimas su „Eintracht“ bus žaidžiamas gruodžio 9-ąją dieną, antradienį.

