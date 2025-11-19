 
Alytaus komandą sustiprino iš Vokietijos atvykęs amerikietis

2025-11-19 13:31 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-19 13:31

Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) turnyro lentelės apačioje esančią „Alytaus“ ekipą oficialiai papildė 26-erių amerikietis Nathanas Scottas.

N.Scottas žais Alytuje

Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) turnyro lentelės apačioje esančią „Alytaus“ ekipą oficialiai papildė 26-erių amerikietis Nathanas Scottas.

0

203 cm ūgio puolėjas šį sezoną pradėjo antroje pagal pajėgumą Vokietijos lygoje vilkint „Paderborn Baskets“ aprangą. Tačiau atletas sužaidė vienerias rungtynes, kuriose pasižymėjo 4 taškais ir 3 atkovotais kamuoliais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

2023–2024 m. sezone Scottas taip pat žaidė antroje Vokietijos lygoje ir atstovaudamas Miunsterio „Uni Baskets“ komandai per 32 susitikimus vidutiniškai rinko po 13,3 taško, 7,7 sugriebto kamuolio, 1,5 rezultatyvaus perdavimo bei 17,5 efektyvumo balo.

Paskutinėje septynioliktoje pozicijoje esantys alytiškiai fiksuoja šešių nesėkmių atkarpą ir per 12 turų iš viso turi dvi pergales.

