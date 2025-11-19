Alytaus komandą sustiprino iš Vokietijos atvykęs amerikietis

203 cm ūgio puolėjas šį sezoną pradėjo antroje pagal pajėgumą Vokietijos lygoje vilkint „Paderborn Baskets“ aprangą. Tačiau atletas sužaidė vienerias rungtynes, kuriose pasižymėjo 4 taškais ir 3 atkovotais kamuoliais.
2023–2024 m. sezone Scottas taip pat žaidė antroje Vokietijos lygoje ir atstovaudamas Miunsterio „Uni Baskets“ komandai per 32 susitikimus vidutiniškai rinko po 13,3 taško, 7,7 sugriebto kamuolio, 1,5 rezultatyvaus perdavimo bei 17,5 efektyvumo balo.
Paskutinėje septynioliktoje pozicijoje esantys alytiškiai fiksuoja šešių nesėkmių atkarpą ir per 12 turų iš viso turi dvi pergales.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!