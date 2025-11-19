Brolių Mitjajevų pagalbos prašymas po kovos su Narausku: trūksta 20 tūkst. eurų svajonei įgyvendinti

Visgi UTMA organizacijos čempionui M. Narauskui nepavyko ilgiau išsilaikyti turnyre ir jis jau ketvirtfinalyje nusileido estui Ruslanui Mitjajevui. 20 tūkst. eurų laimėjo Lenkijos kovotojas Bartoszas Guzas, kuris finale ir nugalėjo M. Narausko skriaudiką R. Mitjajevą.
Šansu laimėti 20 tūkst. eurų nepasinaudojęs R. Mitjajevas dabar bando tą pačią sumą surinkti kitu būdu. Jis su broliu Ruslanu „4Fund“ platformoje paprašė paramos.
„Mes esame Ruslanas ir Romanas Mitjajevas – broliai dvyniai kikboksininkai iš Estijos. Nuo vaikystės mes liejame prakaitą, kenčiame skausmą, skiname pergales tam, kad pasiektume pagrindinį tikslą – nuvyktume į Tailandą ir patektume į ONE organizaciją. Nesame pasiturintys. Kiekviena diena mums yra nauja kova ir dar vienas žingsnis link svajonės.
Šiandien atidarome brolių Mitjajevų fondą. Visi, kurie tiki sunkiu darbu, jėga ir svajonėmis gali tapti mūsų kelionės dalimi. Jūsų parama – šansas mums treniruotis Tailande, prasimušti į pasaulinio lygio turnyrus ir parodyti, kad kovotojo dvasia gali sulaužyti bet kokias ribas. Tapkite mūsų komandos dalimi“, – rašė broliai Mitjajevai.
Kol kas broliai sulaukė beveik 300 eurų paramos.
Beje, Dominykas Dirkstys po turnyro Estijoje buvo perspėjęs R. Mitjajevą, kad šis nesipainiotų jam kelyje. Šiuo metu D. Dirkstys kaip tik pluša Tailande ir ruošiasi svarbiai kovai lapkričio 28 d. „UTMA 15“ turnyre, kur svorio kategorijoje iki 86 kg pagal kikbokso taisykles kovos su latviu Ričardu Ozolu dėl čempiono diržo.
