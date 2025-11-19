Svarbesnį vaidmenį Prancūzijoje gavusi tinklininkė Staniulytė džiaugiasi Čempionų lygos patirtimi

Prancūzijos moterų čempionato septintojo turo rungtynėse „Le Cannet“ klubas su Rūta Staniulyte namuose 3-0 (25:13, 25:18, 25:19) įveikė „Chamalieres“ tinklininkes. Visuose trijuose setuose žaidusi lietuvė pelnė 6 taškus.
R. Staniulytė Prancūzijoje pradėjo jau ketvirtąjį sezoną. Sutartį su komanda ji pratęsė praėjusią vasarą.
„Dairiausi ir kitų variantų, juos aptariau su agentu, bet nusprendžiau dar pasilikti čia. Žinojau, jog šiais metais gausiu žymiai daugiau žaidybinio laiko, o komanda dalyvaus CEV Čempionų lygoje. Dėl to nedvejojau ir pasilikau dar vienam sezonui“, – sakė R. Staniulytė.
Po septynių turų „Le Cannet“ čempionate užima penktąją vietą.
„Sezono pradžia nebuvo pati geriausia, nes pralaimėjome porą rungtynių komandoms, prieš kurias turėjome laimėti. Bet tai tik pradžia ir dar laukia ilgas sezonas. Mano vaidmuo šiemet pasikeitė dėl to, kad esu startinės sudėties žaidėja ir turiu daugiau žaidybinio laiko nei praėjusiame sezone“, – pasakojo R. Staniulytė.
Praėjusią savaitę „Le Cannet“ įveikė CEV Čempionų lygos atranką ir pateko į pagrindinį turnyrą. Pagrindiniame etape R. Staniulytės ir visos Prancūzijos ekipos lauks nelengvi išbandymai – klubas pateko į A grupę, kurioje taip pat rungtyniaus dvi praėjusio sezono Čempionų lygos finalo ketverto dalyvės – Stambulo „VakifBank“ (Turkija) ir Skandičio „Savino del Bene“ (Italija), taip pat Blažo „CS Magura“ ekipa iš Rumunijos.
„Man asmeniškai tai yra nereali patirtis žaisti prieš tokio lygio komandas kaip „VakifBank“ ir „Savino del Bene“, kuriose rungtyniauja vienos geriausių pasaulio žaidėjų. Tai yra puiki proga pasibandyti savo jėgas ir nežinia, ar tokių pasitaikys ateityje, – pabrėžė R. Staniulytė. – Kadangi žaisime stiprioje grupėje, mūsų klubas bei treneris išlieka realistiški ir itin aukštų tikslų nekelia. Treneris akcentuoja, kad turime kovoti, parodyti charakterį ir mėgautis žaidimu. Prancūzijoje tikslai tokie patys, kaip ir kasmet – tapti čempionėmis.“
Graikijos moterų tinklinio čempionate „A.O.N.S. Milon“ komanda, kuriai atstovauja Monika Šalkutė-Huchon, išvykoje po dramatiškos kovos 2-3 (25:17, 22:25, 27:29, 25:18, 13:15) nusileido „A.O. Markopoulou Revoil“ ekipai.
Įspūdingai žaidusi M. Šalkutė-Huchon pelnė 27 taškus ir buvo rezultatyviausia mačo žaidėja. Su 7 taškais per 5 rungtynes „A.O.N.S. Milon“ komanda turnyro lentelėje užima aštuntąją vietą.
Austrijos tinklinio pirmenybėse „ASKO Volksbank Purgstall“ komanda su Karina Vilkicka svečiuose 0-3 (20:25, 9:25, 15:25) nusileido „Erzbergmadln Trofaiach Eisenerz“ tinklininkėms. Visus tris setus žaidusi Lietuvos tinklininkė pasižymėjo 2 taškais.
Italijos vyrų „Seria A3“ čempionate nesėkmę patyrė Sarrocho „Sarlux“ klubas, vedamas Edvino Vaškelio. Jis išvykoje po tikro trilerio 2-3 (28:30, 27:29, 27:25, 25:18, 14:16) pralaimėjo San Dona di Piave „Personal Time“ komandai.
E. Vaškelis buvo sunkiai sulaikomas ir pelnė net 29 taškus. Beje, praėjusią savaitę E. Vaškelis užfiksavo neeilinį pasiekimą. Jis per savo karjerą Italijoje peržengė 2000 pelnytų taškų ribą.
Italijos moterų „Serie B“ lygoje pergalėmis džiaugėsi abi Lietuvos tinklininkės.
„Futura Terracina 92“ ekipa su Anastasija Jesipenko H grupėje namuose 3-0 (26:24, 25:14, 25:21) nugalėjo „Fisio Blasi GV“ komandą, o L grupėje
„Pallavolo Crotone“ klubas su Arina Petuchova išvykoje 3-0 (25:17, 25:18, 25:14) pranoko „Ciclope Volley Bronte“ tinklininkes.
„Pallavolo Crotone“ savo grupėje užima šeštąją vietą, o „Futura Terracina 92“ – aštuntąją.
