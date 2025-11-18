 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

„Žalgiris-3“ išplėšė pergalę prieš „Rytą-MRU“ paskutinės sekundės metimu

2025-11-18 22:58 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-18 22:58

Lapkričio 18-ąją dieną įvyko pirmasis šio sezono „Nostra.lt–RKL“ A diviziono derbis tarp Vilniaus „Ryto–MRU“ (0/8) ir Kauno „Žalgirio–3“ (3/5).

Jaunieji žalgiriečiai parsiveža pergalę iš Vilniaus (RKL nuotr.)

0

Po dramatiškos ir įtemptos kovos kauniečiai iškovojo pergalę rezultatu 83:82 (21:24, 25:16, 18:25, 19:17).

Pirmajame kėlinyje užtikrinčiau atrodė Kauno komanda, kuri po Rojaus Stankevičiaus tikslaus tritaškio buvo įgijusi 6 taškų persvarą (17:11). Visgi varžovų klaidomis pasinaudoję vilniečiai surengė atkarpą 12:2 ir dar prieš pirmojo kėlinio pabaigą išsiveržė į priekį (21:17).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrasis kėlinys nuo pirmojo pernelyg nesiskyrė – komandos dažnai klydo bėgdamos į greitas atakas, tačiau sėkmingiau varžovų klaidas išnaudojo kauniečiai. Likus 3 minutėms iki ilgosios pertraukos jie atstatė turėtą persvarą (38:35), o prieš pat pertrauką Titas Lavrinovičius puskabliu dar padidino pranašumą (46:40).

Po pertraukos vaizdas aikštėje nesikeitė – komandos nuolat keitėsi pirmaujančių vaidmenimis, o maksimali intriga užvirė rungtynių pabaigoje. Likus žaisti kelioms sekundėms iki mačo pabaigos „Ryto–MRU“ krepšininkai turėjo minimalią persvarą (82:81). Rungtynių baigtį galėjęs uždaryti Gabrielius Buivydas iš toli nepataikė ir suteikė šansą kauniečiams.

Šie galimybe pasinaudojo – du sudėtingus metimus prametęs Kristupas Sabeckas suteikė progą Augustui Kičui, kuris paskutinę sekundę atsikovojęs kamuolį trečiuoju bandymu smeigė pergalingą metimą ir išplėšė dramatišką pergalę žaliai baltiems.

Rungtynių herojumi tapęs A.Kičas per 25 minutes pelnė 12 taškų (3/5 dvit., 1/5 trit., 3/5 baud.), atkovojo 6 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir surinko 15 naudingumo balų.

Rezultatyviausiai Kauno komandoje žaidė Jokūbas Kukta, per 35 minutes surinkęs 24 taškus (4/10 dvit., 5/11 trit., 1/1 baud.), atkovojęs 2 kamuolius, atlikęs 4 rezultatyvius perdavimus ir sukaupęs 19 naudingumo balų.

Ryškiausiai vilniečių gretose žibėjo Gabrielius Buivydas – per 32 minutes jis pelnė 17 taškų (8/14 dvit., 0/2 trit., 1/2 baud.), atkovojo 6 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus ir surinko 19 naudingumo balų.

„Rytas-MRU“: Gabrielius Buivydas 17, Armandas Bukelskis 15 (6/7 dvit., 5 atk. kam.), Benas Biržinis 10 (2/4 trit.).

„Žalgiris-3“: Jokūbas Kukta 24, Augustas Kičas 12, Martynas Barzdaitis 10 (5 atk. kam., 4 per. kam.).

