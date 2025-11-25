 
Kalendorius
Lapkričio 25 d., antradienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

„Real“ ir Superlygos organizatoriai padavė UEFA į teismą dėl 4,5 mlrd. eurų žalos

2025-11-25 13:43 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-25 13:43

UEFA susiduria su atskirais teisiniais ginčais, kurių bendra vertė siekia 4,5 mlrd. eurų, nes Madrido „Real“ ir Europos Euperlygos organizatorė „A22“ padavė valdančiąją instituciją į teismą.„A22“ taip pat išsiuntė laišką UEFA prezidentui Aleksandrui Čeferinui, reikalaudama, kad prieštaringai vertinamas projektas būtų visiškai patvirtintas.

Florentino Perezas | Scanpix nuotr.

UEFA susiduria su atskirais teisiniais ginčais, kurių bendra vertė siekia 4,5 mlrd. eurų, nes Madrido „Real“ ir Europos Euperlygos organizatorė „A22“ padavė valdančiąją instituciją į teismą.„A22“ taip pat išsiuntė laišką UEFA prezidentui Aleksandrui Čeferinui, reikalaudama, kad prieštaringai vertinamas projektas būtų visiškai patvirtintas.

REKLAMA
0

Europos Superlygos organizatoriai ir „Real“ teigia, kad organizacijos veiksmai padarė didelę finansinę žalą, praneša „AS“. 2023 m. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) nusprendė, kad UEFA ir FIFA veikė neteisėtai, blokuodamos Superlygos įkūrimą. Vėliau Madrido provincijos teismas atmetė UEFA, „La Liga“ ir Ispanijos futbolo federacijos (RFEF) apeliacijas, patvirtindamas ankstesnį sprendimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Nepaisant mūsų didelių nuolaidų, susitarimas nebuvo pasiektas. Todėl pakartojame savo prašymą, kad UEFA kuo greičiau ir bet kokiu atveju ne vėliau kaip per aštuonias savaites nuo šio laiško datos oficialiai patvirtintų mūsų pasiūlymą“, – rašoma „A22“ laiške.

Tuo tarpu „Real“ prezidentas Florentino Perezas metiniame visuotiniame susirinkime patvirtino, kad klubas pateiks savo ieškinį, dėl kurio bendra ieškinio suma prieš UEFA pasieks 4,5 mlrd. eurų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų