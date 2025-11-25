„Real“ ir Superlygos organizatoriai padavė UEFA į teismą dėl 4,5 mlrd. eurų žalos

Europos Superlygos organizatoriai ir „Real“ teigia, kad organizacijos veiksmai padarė didelę finansinę žalą, praneša „AS“. 2023 m. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) nusprendė, kad UEFA ir FIFA veikė neteisėtai, blokuodamos Superlygos įkūrimą. Vėliau Madrido provincijos teismas atmetė UEFA, „La Liga“ ir Ispanijos futbolo federacijos (RFEF) apeliacijas, patvirtindamas ankstesnį sprendimą.
„Nepaisant mūsų didelių nuolaidų, susitarimas nebuvo pasiektas. Todėl pakartojame savo prašymą, kad UEFA kuo greičiau ir bet kokiu atveju ne vėliau kaip per aštuonias savaites nuo šio laiško datos oficialiai patvirtintų mūsų pasiūlymą“, – rašoma „A22“ laiške.
Tuo tarpu „Real“ prezidentas Florentino Perezas metiniame visuotiniame susirinkime patvirtino, kad klubas pateiks savo ieškinį, dėl kurio bendra ieškinio suma prieš UEFA pasieks 4,5 mlrd. eurų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!