Lietuvos rinktinė pasaulio paplūdimio lėkščiasvydžio čempionate: šešios pergalės ir 18-a vieta

Atviroje („Open“) kategorijoje lietuviai startavo D grupėje. Mūsiškiai 3:13 pralaimėjo Honkongui, 12:8 nugalėjo Singapūrą, 5:13 nusileido Kanadai, 7:13 – Lenkijai ir 8:10 – Japonijai. Vėliau lietuviai pateko į H grupę, kur 9:12 pralaimėjo olandams, 11:9 pranoko australus, 11:4 – ukrainiečius ir 11:8 – kolumbiečius.
Kovoje dėl 17-24 vietų lietuviai 13:3 nugalėjo Katarą, 11:8 – Izraelį, bet 10:11 pralaimėjo turkams. Galutinėje įskaitoje Lietuvos rinktinė užėmė 18-ą vietą tarp 24 komandų. Mūsiškių gretose rezultatyvumu išsiskyrė Dovydas Gauba ir Modestas Gauba.
Auksą iškovojo JAV rinktinė, finale 11:9 įveikusi Belgiją. Kovoje dėl bronzos Prancūzija 11:8 pranoko Didžiąją Britaniją.
