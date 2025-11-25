18-metis smiginio talentas džiaugėsi tapęs Labanausko varžovu

L. Littleris – dar neregėto lygio talentas smiginyje. Pernai anglas, būdamas vos 17-os, iškovojo pasaulio čempiono titulą. L. Littleris tapo jauniausiu visų laikų pasaulio smiginio čempionu. Taip pat šiemet anglas tapo jauniausiu žaidėju istorijoje, pasiekusiu PDC pasaulio reitingo viršūnę. Tiesa, šiais metais L. Littleris kiek netikėtai nesugebėjo laimėti pasaulio jaunimo čempionato. Pusfinalyje anglas 5:6 krito prieš fenomenaliai žaidusią tautietę Beau Greaves. Ji tapo pirma mergina istorijoje, pasiekusia šio čempionato finalą.
L. Littleris, sužinojęs, kad žais prieš D. Labanauską, lengviau atsikvėpė.
„Taip, burtai galėjo būti daug blogesni, žinant tai, kokie žaidėjai dalyvaus čempionate. Aš laimingas, labai laimingas. Kaip jau sakiau, burtai galėjo būti ir prastesni. Mačas prieš Darių pirmame rate man tinka. Nesvarbu, kokį taškų vidurkį prieš jį rinksiu, svarbiausia, kad pasiekčiau pergalę. Noriu startuoti pergalingai, o vėliau, tikėkimės, galėsiu apginti titulą. Dabar esu maksimaliai susikoncentravęs į pirmąjį varžovą“, – sakė L. Littleris.
"I can't wait to return to the Palace!" 🤩
49-erių D. Labanauskas pasaulio čempionatuose jau yra sukaupęs nemažai patirties. Geriausiai lietuvis pasirodė 2019 m., kai pasiekė ketvirtfinalį. Įsimintinos D. Labanauskui buvo ir 2021 m. pirmenybės, kai lietuvis sugebėjo sužaisti idealų 9 strėlyčių legą.
Jei D. Labanauskas šokiruos pasaulį ir įveiks L. Littlerį, tai antrajame rate žais su belgu Mario Vandenbogaerde (PDC-66) arba velsiečiu Davidu Daviesu (PDC-145). Lietuvis vien už dalyvavimą čempionate gaus 15 tūkst. svarų sterlingų (apie 17 tūkst. eurų), o pergalė pirmajame rate uždarbį padidintų iki 25 tūkst. svarų (beveik 28,5 tūkst. eurų).
Pasaulio čempionato prizinis fondas šiemet išaugo dvigubai ir pasiekė rekordinę – 5 mln. svarų (5,69 mln. eurų) – sumą. Nugalėtojui atiteks net 1 mln. svarų (1,14 mln. eurų).
Pasaulio smiginio čempionatas vyks gruodžio 11 – sausio 3 dienomis.
