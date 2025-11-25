Pristatytas Roko Baciuškos „Defender Dakar D7X-R“ automobilis

Automobilis: iš gamyklinio „Defender OCTA“ – į Dakarui pritaikytą Stock klasės kovotoją
Nors „Defender Dakar D7X-R“ išlaiko gamyklinio „Defender OCTA“ siluetą ir 110 bazę, jo viduje slepiasi ištisas paketas modifikacijų, sukurtų ekstremalioms dykumos sąlygoms. Pagal FIA „Stock“ klasės reglamentą išsaugota originali D7x aliuminio konstrukcija, transmisijos ir pavarų sistemos išdėstymas bei 4,4 l V8 twin-turbo variklis, kuris Dakare naudos tvarų kurą.
Šio automobilio misija – ne maksimalus greitis, o patikimumas, pravažumas ir stabilumas ilgiausiuose ir sudėtingiausiuose pasaulio ruožuose. Kad būtų pasiruošta ištisoms, net iki 800 km siekiančioms dienoms, bolide įrengtas 550 litrų degalų bakas, nauja aušinimo sistema su didesniu radiatoriumi ir papildomais ventiliatoriais, smėliui atspari oro įsiurbimo sistema bei specialiai pertvarkyta pakaba. Ji sukurta kartu su BILSTEIN, oficialiu komandos amortizatorių partneriu, ir išlaiko OCTA kinematiką, tačiau pasižymi didesniu stabilumu ir smūgio sugėrimu lenktynių režime.
„Defender Dakar D7X-R“ komplektuojamas su 35 colių padangomis, platesne vėže ir padidinta prošvaisa. Kėbulas modifikuotas taip, kad būtų pagerinti įvažiavimo ir nuvažiavimo kampai kopose ir akmenuotuose ruožuose.
Viduje sumontuota FIA saugos arka, sportiniai šešių taškų diržai, profesionali navigacijos sistema bei individualiai pagal Roką ir jo šturmaną pagamintos lenktyninės sėdynės.
Automobilis, kuris turi savo charakterį
„Tai automobilis, kuris turi charakterį. Jis nėra T1+ klasės bolidas, todėl jo nereikia lyginti su greičiausia kategorija. „Defender Dakar D7X-R“ sukurtas pagal Stock klasės filosofiją – būti tvirtu, stabiliu ir patikimu. Testai Maroke, Prancūzijoje, Velse ir Dubajuje parodė aiškias automobilio ribas ir stiprybes. Per daugiau nei 2000 km, kuriuos pats nuvažiavau 2025 m., automobilis elgėsi „sąžiningai“ – jei darai teisingus sprendimus, jis atsilygina stabilumu“, – sakė Rokas Baciuška.
Dubai Baja – pirmasis „Defender Dakar D7X-R“ startas prieš laikrodį
Praėjusią savaitę Rokas ir jo šturmanas Oriol Vidal startavo Dubai International Baja lenktynėse, kur pirmą kartą „Defender Dakar D7X-R“ buvo testuojamas varžybinėmis sąlygomis. Lenktynės susidėjo iš dviejų greičio ruožų po 195 km – itin smėlingų, su daug mažų ir didelių kopų, begales staigių nusileidimų.
„Tai buvo pirmasis kartas, kai automobilį išbandėme tikroje varžybų dinamikoje. Mažose ir statesnėse kopose, kur labai svarbus momentinis įsibėgėjimas, Stock kategorijos automobilis natūraliai neprilygsta T1+ bolidams – jie ten jaučiasi laisviau. Bet kai tik trasa atsiveria į greitus ir lygius ruožus, „Defender Dakar D7X-R“ išvysto iki 170 km/h greitį ir tikrai gali pakonkuruoti ir su aukštesnėm klasėm, todėl jau dabar matau kokie ir kur yra mūsų pranašumai ir trūkumai – ir tai suteikia pasitikėjimo“,– kalbėjo Rokas.
Testinėse „Dubai International Baja“ lenktynėse Rokas Baciuška bendroje automobilių įskaitoje finišavo 13-oje pozicijoje įveikdamas abu etapus per 6:57:11.1. Jo komandos draugas, Stephan Peterhansel buvo 3 minutėmis greitesnis ir finišavo 12-tas. Viso Dubai Baja varžybose startavo 40 automobilių.
„Šių varžybų tikslas buvo finišuoti ir galutinai ištestuoti automobilį bei komandos susidirbimą. Sakyčiau, kad testai pavyko puikiai, neturėjome nei menkiausio gedimo, finišuoti pavyko, o ir išsaugojau automobilį, kadangi dabar jis bus galutinai paruoštas, apklijuotas, pristatytas Jums ir keliaus tiesia į Saudo Arabiją“,– pasakojo lenktynininkas.
Komandos struktūra stiprėja – prie vairo stoja ir naujas komandos vadovas
„Defender Rally Team“ debiutiniam sezonui stiprinama vadovybės lygiu.
Komandos vadovu tapo Ian James, anksčiau vadovavęs „McLaren Electric Racing“. Jis perims strateginį komandos valdymą Dakare ir visame W2RC projekte.
„Dakaras – ne greičio konkursas viename ruože. Tai maratonas, kuriame laimi tie, kurie išlaiko tempą, techniką ir discipliną. Mūsų tikslas – parodyti, ką gali „Defender“ platforma, ir šioje kelionėje turime labai stiprią pilotų sudėtį“, – sako I. James.
Svarbu paminėti, kad „Defender“ – oficialus Dakaro partneris iki 2028 m., o Stock kategorija laikoma ateities kryptimi, kuri pritrauks vis daugiau gamintojų, norinčių Dakare varžytis serijinių automobilių pagrindu.
2026 m. kalendorius
Rokas Baciuška su šturmanu Orioliu Vidalu startuos visuose 2026 m. W2RC etapuose:
• Dakar Rally, Saudo Arabija
• BP Ultimate Rally Raid Portugal, Portugalija
• Desafio Ruta 40, Argentina
• Rallye du Maroc, Marokas
• Abu Dhabi Desert Challenge, JAE
• South African Safari Rally, Pietų Afrikos Respublika
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!