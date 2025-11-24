Statybų verslą laikinai iškeis į Dakaro ralį: susipažinkite su ralio naujoku – Edvard Sokolovski

Sportininkas varžysis viena sudėtingiausių, motociklų, įskaitoje, o jo techniką žymės 91-asis numeris.
Šis sprendimas nėra spontaniška avantiūra, o nuoseklios, daugiau nei dvejus metus trukusios pasiruošimo programos kulminacija.
E. Sokolovskis savo kelią link Dakaro pradėjo dar 2025 m. pradžioje, startuodamas Pasaulio ralio reido čempionato (W2RC) etape „Abu Dhabi Desert Challenge“, kur teko įveikti techniškai sudėtingas kopas ir ekstremalų karštį.
Vėliau, tobulindamas įgūdžius su „AG Dakar School“ komanda, jis sėkmingai pasirodė didžiausiame Europos bekelės maratone „Rallye Breslau“, o vos prieš mėnesį įveikė ir „Fenix Rally“ iššūkį Tunise, pasižymėjusį sudėtinga navigacija.
Stabilumas atnešė podiumus
Pasiruošimo ciklas parodė, kad E. Sokolovskis yra pasiruošęs didžiajam iššūkiui. Paskutiniuose dviejuose raliuose sportininkas ne tik sėkmingai pasiekė finišą, bet ir lipo ant nugalėtojų pakylos.
Šie rezultatai patvirtino, kad lenktynininkas pasiekė reikiamą techninį stabilumą ir navigacijos tikslumą – savybes, kurios Dakare yra svarbesnės už momentinį greitį.
Pats E. Sokolovskis pastebi daug paralelių tarp vadovavimo verslui ir bekelės lenktynių.
„Versle ir Dakare principai išlieka tie patys – planavimas, greita reakcija ir gebėjimas veikti esant neapibrėžtumui. Nors motociklų klasė vizualiai atrodo kaip individualus sportas, už kiekvieno starto stovi didelė komanda – nuo technikos priežiūros iki logistikos“, – teigia lenktynininkas.
Pagrindinis E. Sokolovskio tikslas debiutiniame 2026-ųjų Dakare – ne rizikuoti siekiant rekordų, o išlaikyti stabilų ritmą ir sėkmingai įveikti visą daugiau nei 7000 kilometrų maršrutą. Prieš sausio mėnesio startą sportininkas dar planuoja vieną kontrolinį startą ir paskutinę treniruočių stovyklą Dubajuje.
