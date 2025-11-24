 
Kalendorius
Lapkričio 24 d., pirmadienis
Vilnius 0°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Statybų verslą laikinai iškeis į Dakaro ralį: susipažinkite su ralio naujoku – Edvard Sokolovski

2025-11-24 15:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-24 15:00

Lietuvos atstovų gretos artėjančiame 2026 metų Dakaro ralyje plečiasi. Statybų ir projektų valdymo bendrovės vadovas Edvardas Sokolovskis oficialiai patvirtino, kad stos prie sunkiausių planetos lenktynių starto linijos.

Edvard Sokolovskij (nuotr. asm. archyvo)

Lietuvos atstovų gretos artėjančiame 2026 metų Dakaro ralyje plečiasi. Statybų ir projektų valdymo bendrovės vadovas Edvardas Sokolovskis oficialiai patvirtino, kad stos prie sunkiausių planetos lenktynių starto linijos.

REKLAMA
0

Sportininkas varžysis viena sudėtingiausių, motociklų, įskaitoje, o jo techniką žymės 91-asis numeris.

Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šis sprendimas nėra spontaniška avantiūra, o nuoseklios, daugiau nei dvejus metus trukusios pasiruošimo programos kulminacija.

REKLAMA
REKLAMA

E. Sokolovskis savo kelią link Dakaro pradėjo dar 2025 m. pradžioje, startuodamas Pasaulio ralio reido čempionato (W2RC) etape „Abu Dhabi Desert Challenge“, kur teko įveikti techniškai sudėtingas kopas ir ekstremalų karštį.

REKLAMA

Vėliau, tobulindamas įgūdžius su „AG Dakar School“ komanda, jis sėkmingai pasirodė didžiausiame Europos bekelės maratone „Rallye Breslau“, o vos prieš mėnesį įveikė ir „Fenix Rally“ iššūkį Tunise, pasižymėjusį sudėtinga navigacija.

Stabilumas atnešė podiumus

Pasiruošimo ciklas parodė, kad E. Sokolovskis yra pasiruošęs didžiajam iššūkiui. Paskutiniuose dviejuose raliuose sportininkas ne tik sėkmingai pasiekė finišą, bet ir lipo ant nugalėtojų pakylos.

REKLAMA
REKLAMA

Šie rezultatai patvirtino, kad lenktynininkas pasiekė reikiamą techninį stabilumą ir navigacijos tikslumą – savybes, kurios Dakare yra svarbesnės už momentinį greitį.

Pats E. Sokolovskis pastebi daug paralelių tarp vadovavimo verslui ir bekelės lenktynių.

„Versle ir Dakare principai išlieka tie patys – planavimas, greita reakcija ir gebėjimas veikti esant neapibrėžtumui. Nors motociklų klasė vizualiai atrodo kaip individualus sportas, už kiekvieno starto stovi didelė komanda – nuo technikos priežiūros iki logistikos“, – teigia lenktynininkas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pagrindinis E. Sokolovskio tikslas debiutiniame 2026-ųjų Dakare – ne rizikuoti siekiant rekordų, o išlaikyti stabilų ritmą ir sėkmingai įveikti visą daugiau nei 7000 kilometrų maršrutą. Prieš sausio mėnesio startą sportininkas dar planuoja vieną kontrolinį startą ir paskutinę treniruočių stovyklą Dubajuje.

Daugiau – „iGo2Dakar“ reportaže:

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų