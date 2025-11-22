Karolis Raišys grįžta į Dakarą: lietuvišką ekipažą papildė legendinis šturmanas

Vilniaus „Automuziejuje“ pristatyta „Ovoko Racing“ komanda atskleidė, kad seniausią ralio automobilį šiemet valdys tarptautinis duetas – lietuviui talkins patyręs šturmanas iš Prancūzijos Christophe'as Marquesas.
Naujasis K. Raišio porininkas klasikinių ralių pasaulyje yra gerai žinomas vardas. C. Marquesas sukaupė didžiulę patirtį būdamas legendinio prancūzų lenktynininko, Dakaro nugalėtojo Bruno Saby šturmanu. Lietuvis su juo susipažino „Monte Carlo Historique“ ralyje, kai pats atstovavo B. Saby komandai.
„Ne paslaptis, kad prancūzų organizuojamose varžybose naudinga turėti prancūzą komandoje. O kadangi aš noriu likti lietuviu, prancūzas šturmanas yra labai geras variantas“, – pusiau juokais sprendimą komentavo K. Raišys.
Nors C. Marquesas yra tiksliojo važiavimo (regularity) disciplinos, kuria remiasi „Dakar Classic“, specialistas, K. Raišys pripažįsta vieną riziką – prancūzui dar nėra tekę naviguoti kopose. Visgi lenktynininkas neabejoja, kad patirtis leis greitai adaptuotis.
Ištikimas autentiškai dvasiai
Techninėje pusėje K. Raišys lieka ištikimas savo filosofijai – „kuo sunkiau, tuo įdomiau“. Ekipažas ir vėl startuos su tuo pačiu 1978 metų gamybos „Land Rover 109 Station Wagon“. Tai bus oficialiai seniausias automobilis visame 2026-ųjų Dakaro ralyje.
Automobilis vizualiai pasikeitė minimaliai – atnaujintas dizainas žymi tęsiamą partnerystę su „Ovoko“ ir naują bendradarbiavimą su „Orlen Lietuva“.
Pasak lenktynininko, nors pasirinkus modernesnę techniką kovoti dėl rezultato būtų lengviau, jo tikslas kitoks – atkurti autentišką pirmųjų Dakarų dvasią. Būtent todėl jis į trasą leidžiasi su istoriniu britišku visureigiu ir be jokios techninės pagalbos (serviso sunkvežimio).
Prognozuoti rezultatų nedrįsta
Nepaisant pernykštės sėkmės, K. Raišys prieš startą išlieka atsargus. „Dakar Classic“ įskaitoje startuos apie 100 dalyvių, iš kurių bent pusė realiai pretenduoja į pergalę.
„Aš ten planuoju gerai pasilinksminti, o linksmiausia man būna tuomet, kai galiu kovoti dėl aukštų rezultatų ir išeinu iš komforto zonos. Tačiau reikia suvokti, kad važiuojame seniausiu ir trapiausiu automobiliu, todėl nieko prognozuoti nenorime“, – apibendrino „Ovoko Racing“ pilotas.
