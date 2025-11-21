„Toyota“ atverčia kortas prieš Dakarą: naujas „Hilux“ bolidas ir motociklų legenda komandos sudėtyje

Komanda sieks jau ketvirtosios pergalės Dakare (po triumfų 2019, 2022 ir 2023 m.) ir tam pasitelkė atnaujintą techniką bei sustiprintą sudėtį.
Lengvesnis rėmas ir nauja transmisija
Pagrindinis komandos ginklas – iš esmės atnaujintas „DKR GR Hilux“. Jį sukūrė ilgametė „Toyota“ partnerė „Overdrive Racing“, vadovaujama inžinierių Christiano Loriaux ir Glyno Hallo.
Esminis inžinerinis pokytis – visiškai naujas vamzdinis rėmas. Gamintojas teigia, kad jis tapo standesnis ir lengvesnis, o tai tiesiogiai pagerina automobilio valdymo savybes.
Be to, atsižvelgiant į maratono specifiką, konstrukcija suprojektuota taip, kad remontas ir aptarnavimas būtų greitesni – Dakare tai dažnai tampa lemiamu faktoriumi. Kita svarbi naujovė – sustiprinta transmisija, specialiai pritaikyta atlaikyti ekstremalias apkrovas.
Nors pradžioje šie bolidai bus prieinami tik gamyklinei TGR komandai, nuo 2026 m. antrosios pusės juos galės įsigyti ir privačios ekipos. Tikėtina, kad ateityje šią techniką išvysime ir Benedikto Vanago garaže.
Komandos naujokas – Dakaro legenda
Komandos lyderių vaidmuo patikėtas Pietų Afrikos duetui – Henkui Lateganui ir Brettui Cummingsui. Po sėkmingo 2025 m. sezono, kuriame jie Dakare užėmė antrąją vietą ir laimėjo W2RC etapą, ekipažas neslepia ambicijų kovoti dėl pergalės.
Jaunajai kartai atstovaus amerikietis Sethas Quintero su šturmanu Andrew Shortu. Pernai pademonstravęs greitį ir patekęs į greičiausiųjų dešimtuką, šiemet jis sieks stabilumo.
Tačiau daugiausia dėmesio sulaukia naujokas – australas Toby Price'as. Dakaro legenda, du kartus triumfavęs motociklų įskaitoje, persėda į gamyklinį automobilį. Jam talkins patyręs šturmanas Armandas Monleónas, pernai padėjęs Lucasui Moraesui iškovoti W2RC vairuotojų čempiono titulą.
„Tokio lygio Dakaras yra patirtis, kurią turi tik labai nedaug žmonių. Labai laukiu sugrįžimo su revanšo troškimu po to, kaip baigėsi mūsų debiutas pernai“, – teigė T. Price'as.
2026 metų W2RC sezonas prasidės sausio 3–17 dienomis Saudo Arabijoje vyksiančiu Dakaro raliu. Vėliau čempionatas kelsis į Portugaliją, Argentiną, Maroką ir finišuos Abu Dabyje. Komanda taip pat tęsia bendradarbiavimą su „Repsol“, todėl boliduose bus naudojami atsinaujinantys degalai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!