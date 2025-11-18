Intriga baigėsi: po 12 metų pertraukos Benedikto Vanago šturmano kėdę Dakare vėl užims lietuvis

Nors viešojoje erdvėje A. Paliukėno kandidatūra buvo svarstoma kaip natūraliausias pasirinkimas, B. Vanagas atskleidė, kad užkulisiuose situacija buvo kur kas sudėtingesnė. Dar prieš mėnesį tapo aišku, kad ilgametis komandos narys, estas Kuldaras Sikkas, dėl stuburo traumos pasekmių negalės dalyvauti ralyje. Tuo metu A. Paliukėno galimybės startuoti taip pat atrodė miglotos.
„Kol žmonės ramiai laukė ir galvojo, kad Aisvydo pasirinkimas akivaizdus, mano galvoje keitėsi permainingi scenarijai. Prieš mėnesį maniau, kad teks ieškoti dar vienos opcijos. Norėjau, kad važiuotų Aisvydas, bet tuo metu, nors jam ir buvo įdomu, startuoti jis negalėjo“, – derybų užkulisius atskleidė B. Vanagas.
Visgi per pastarąjį mėnesį situacija kardinaliai pasikeitė. Pasiektas susitarimas yra ilgalaikis: A. Paliukėnas taps ne tik šturmanu artėjančiame Dakare, bet ir nuolatiniu komandos nariu visose būsimose lenktynėse.
Lietuviškas duetas – po ilgos pertraukos
Tai žymi svarbų pokytį B. Vanago karjeroje. Paskutinį kartą su lietuviu šturmanu (Sauliumi Jurgelėnu) jis startavo savo debiutiniame Dakare dar 2013 metais. Vėliau sekė sėkmingi metai su lenku Sebastianu Rozwadowskiu ir estu Kuldaru Sikku, su kuriuo 2024-aisiais buvo pasiekta rekordinė Baltijos šalims 8-oji vieta.
Paklaustas, kodėl po tiek metų vėl grįžtama prie lietuviško ekipažo, B. Vanagas pabrėžė pasikeitusią šalies autosporto situaciją.
„Pasaulis buvo platesnis, o pasirinkimų laukas įvairesnis nei Lietuva. Tačiau praėjus daugiau nei dešimtmečiui, kartu su Dakaru užaugo nauja profesionalių sportininkų kategorija – „užaugo“ ir navigatoriai. Aisvydas yra absoliutus profesionalo pavyzdys: šiemet jis dalyvavo 25 varžybose, kurių didžioji dalis – tarptautinės“, – naująjį porininką gyrė pilotas.
Pats A. Paliukėnas, kuriam tai bus jau penktasis Dakaras, pripažino, kad sprendimas nebuvo lengvas, nepaisant kvietimo iš stipriausios lietuviškos komandos automobilių klasėje.
„Kvietimas prisijungti – man didžiulis įvertinimas. Tačiau tuo pačiu Dakaras yra maksimaliai sudėtingas trijų savaičių iššūkis, atimantis daug laiko ir jėgų. Nėra lengva sakyti „taip“, bet puikiai suprantu, kas padėta ant stalo, ir džiaugiuosi prisijungęs“, – teigė A. Paliukėnas.
Duetas jau spėjo išbandyti jėgas Europos bajų taurės etapuose, kur, pasak A. Paliukėno, pavyko greitai rasti bendrą kalbą ir suderinti komunikaciją ekipažo viduje.
Technika paruošta išsiuntimui
Komandos bolidas „Toyota GR DKR Hilux EVO T1 Ultimate“, gerbėjams žinomas kaip „Black Hawk“, šiuo metu yra visiškai perrinktas pagal naujausias specifikacijas. B. Vanagas taip pat užsiminė apie ateities planus: kitą sezoną komandos bazę Vilniuje turėtų pasiekti jau naujausios kartos gamyklinis „Hilux“ modelis.
Nors 2026-ųjų Dakaro startas numatytas sausio 3 dieną, logistinė operacija prasideda jau dabar. Visa komandos technika kitą savaitę pajudės į Barselonos uostą, iš kurio bus plukdoma į Janbu uostą Saudo Arabijoje.
