Nuo Kinijos gręžiasi dar vienas būrys gamintojų: persikels į kaimyninę šalį

Didžiausias pasaulyje gamintojas „Toyota“ ir Indijos rinkos lyderė „Suzuki“ (užimanti beveik 40 proc. rinkos) kartu jau paskelbė apie 11 milijardų dolerių investicijas.
Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.
Šios lėšos skirtos gamybos pajėgumams didinti trečioje pagal dydį pasaulio automobilių rinkoje. „Honda“ praėjusią savaitę taip pat patvirtino, kad Indija taps vieno iš būsimų „Zero series“ elektromobilių gamybos ir eksporto baze.
Kodėl Indija, o ne Kinija?
Nors Indija jau seniai vilioja gamintojus dėl mažų kaštų ir didžiulės darbo jėgos, dabartinis suaktyvėjimas yra tiesioginė reakcija į situaciją Kinijoje. Pramonės atstovai pripažįsta, kad Kinija praranda patrauklumą ir kaip rinka, ir kaip gamybos bazė.
Brutalus kainų karas Kinijos elektromobilių rinkoje beveik nebeleidžia dirbti pelningai. Be to, Kinijos gamintojai, tokie kaip BYD, pradėjo agresyvią plėtrą į užsienį ir jau dabar atima rinkos dalį iš japonų Pietryčių Azijoje.
„Indija yra geras pasirinkimas pakeisti Kiniją. Maržos Kinijoje mažos, o Indijoje japonams kol kas nereikia konkuruoti su Kinijos gamintojais“, – teigia analitikė Julie Boote.
Indijos vyriausybė taip pat prisideda prie šio proceso. Ministro pirmininko Narendros Modi administracija siūlo investicines paskatas ir, kas ne mažiau svarbu, efektyviai blokuoja Kinijos elektromobilių importą. Tai suteikia Japonijos gamintojams savotišką „šiltnamio“ efektą ir leidžia sustiprinti pozicijas.
Investicijų mastas auga
Japonijos tiesioginės investicijos į Indijos transporto sektorių nuo 2021 iki 2024 metų išaugo daugiau nei septynis kartus ir pernai pasiekė 2 mlrd. dolerių. Per tą patį laikotarpį japonų investicijos į Kinijos transporto sektorių susitraukė 83 proc.
„Toyota“ aktyviai dirba su vietos tiekėjais, siekdama lokalizuoti hibridinių komponentų gamybą. „Mes nebetaikome globalių specifikacijų, dabar orientuojamės į vietines“, – teigė vienas iš „Toyota“ tiekėjų.
Koncernas planuoja iki dešimtmečio pabaigos Indijoje pristatyti 15 naujų modelių, o rinkos dalį padidinti nuo 8 iki 10 proc. Naujos investicijos leis „Toyota“ gamybos pajėgumus Indijoje padidinti iki daugiau nei 1 milijono automobilių per metus.
„Honda“, kuriai Indija iki šiol buvo svarbiausia motociklų rinka, dabar nusprendė plėsti ir automobilių gamybą. Ji planuoja Indijoje gaminti elektromobilį, kuris nuo 2027 metų bus eksportuojamas atgal į Japoniją ir kitas Azijos rinkas.
Tuo tarpu „Suzuki“ 8 mlrd. dolerių investicija skirta padidinti metinius gamybos pajėgumus Indijoje nuo 2,5 mln. iki 4 mln. automobilių. „Norime paversti Indiją globaliu „Suzuki“ gamybos centru ir padidinti eksportą iš čia“, – teigė „Suzuki“ prezidentas Toshihiro Suzuki.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!