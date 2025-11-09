 
Kalendorius
Lapkričio 9 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Japonijos gamintojai svarsto politinį reveransą Donaldui Trumpui: tikisi sulaukti prezidento malonės?

2025-11-09 19:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-09 19:00

Japonijos automobilių gamintojai svarsto logistiškai sudėtingą ir brangų žingsnį – pradėti importuoti savo pačių JAV gamyklose pagamintus automobilius atgal į Japoniją. Šis, iš pažiūros, absurdiškas planas yra politinio atsako dalis, Tokijui bandant nuraminti JAV prezidentą Donaldą Trumpą dėl milžiniško prekybos deficito.

Trumpas prabilo apie proveržį siekiant taikos Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)

Japonijos automobilių gamintojai svarsto logistiškai sudėtingą ir brangų žingsnį – pradėti importuoti savo pačių JAV gamyklose pagamintus automobilius atgal į Japoniją. Šis, iš pažiūros, absurdiškas planas yra politinio atsako dalis, Tokijui bandant nuraminti JAV prezidentą Donaldą Trumpą dėl milžiniško prekybos deficito.

REKLAMA
0

Prekybos disbalansas su Japonija jau seniai yra opus D. Trumpo administracijos klausimas. Naujoji Japonijos premjerės Sanae Takaichi vyriausybė jau ėmėsi veiksmų ir rengia planus įsigyti tam tikrą kiekį „Ford F-150“ pikapų. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip anksčiau pranešė „Reuters“, šie automobiliai yra visiškai nepraktiški siauroms Japonijos gatvėms ir greičiausiai bus naudojami tiesiog kaip sniego valymo mašinos.

REKLAMA

Dabar prie šio politinio gesto jungiasi ir pramonės milžinai. Aukščiausi „Toyota“ ir „Nissan“ vadovai šią savaitę patvirtino, kad svarsto galimybę pradėti atvirkštinį importą, nepaisant didesnių JAV darbo kaštų ir silpnos jenos kurso, kuris dar labiau išbrangina prekes iš užsienio.

„Tai daroma ne dėl verslo priežasčių. Tai labiau siekis parodyti, kad automobilių pramonė taip pat bendradarbiauja, siekdama sumažinti prekybos trintį ir deficitą“, – situaciją komentavo analitikas Takaki Nakanishi.

REKLAMA
REKLAMA

Simbolinis gestas, o ne realus sprendimas

Didžiausio pasaulyje automobilių gamintojo „Toyota“ vadovas Koji Sato patvirtino, kad bendrovė „tiria tokią galimybę“, tačiau pabrėžė, kad tai vertinama ne kaip verslo galimybė, o kaip būdas prisidėti prie „atviros ir sąžiningos prekybos“. „Nissan“ atstovas Guillaume Cartier taip pat pareiškė, kad įmonė „rimtai nagrinėja“ šį klausimą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tačiau akivaizdu, kad realaus poveikio 68,5 mlrd. dolerių prekybos deficitui tai neturės. Analitikas T. Nakanishi prognozuoja, kad atvirkštinio importo apimtys bus minimalios – galbūt apie 20 000 automobilių per metus. Palyginimui, vien pernai Japonija į JAV eksportavo beveik 1,4 milijono transporto priemonių.

REKLAMA

Svarbiausias argumentas, kurį ignoruoja prekybos deficito statistika – milžiniškos pačių Japonijos gamintojų investicijos JAV viduje. Būtent prekybos trintis 9-ajame dešimtmetyje paskatino japonus dešimtmečius investuoti milijardus į gamyklas JAV. Vien pernai Japonijos automobilių pramonė pagamino 3,3 milijono automobilių pačiose Jungtinėse Valstijose.

Praktinės kliūtys

Be ekonominio nenaudingumo, toks planas susiduria su fundamentaliomis techninėmis kliūtimis. „Toyota“ vadovas K. Sato pabrėžė, kad dėl skirtingų saugumo standartų automobilių negalima tiesiog importuoti tokių, kokie jie yra. Norint suderinti standartus, prireiktų vyriausybės įsikišimo.

REKLAMA

„Nissan“ atstovas G. Cartier atkreipė dėmesį ir į skirtingus pirkėjų poreikius – JAV gaminami automobiliai yra didesni ir nebūtinai patrauklūs Japonijos vairuotojams.

Ir galiausiai – pati akivaizdžiausia kliūtis yra tai, kad Japonijoje eismas vyksta kairiąja puse (vairas dešinėje), o JAV – dešiniąja (vairas kairėje).

Vis dėlto, analitikai sutinka, kad šiuo atveju svarbu ne realus poveikis, o simbolizmas.

„Pastangų parodymo simbolinė reikšmė yra milžiniška. Tai kuria pasitikėjimą D. Trumpo administracija. Tai yra ne verslas, o santykių palaikymas“, – reziumavo T. Nakanishi.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų