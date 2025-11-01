„Toyota“ plaukia prieš srovę ir oficialiai patvirtino kurianti naują galingą variklį

Ši žinia, sekanti po rekordinės BMW V8 variklių paklausos, yra dar vienas įrodymas, kad galingų ir emocingų variklių laidotuvės buvo paskelbtos per anksti.
Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.
Gandai apie naująjį „Toyota“ superautomobilį sklandė jau seniai. Tačiau dabar pats kompanijos prezidentas Akio Toyoda patvirtino, kad automobilis bus parduodamas su „Toyota“ ženkleliu ir vadinsis GR GT. Jo debiutas numatomas jau šių metų gruodžio 5 dieną, o gyvas pristatymas įvyks sausį Tokijuje.
Tačiau svarbiausia naujiena – ne pavadinimas, o tai, kas slėpsis po variklio gaubtu. „Toyota“ jėgainių kūrimo vadovas Takashi Uehara patvirtino, kad automobilis turės visiškai naują V8 variklį.
Tiesa, jo konstrukcija – itin neįprasta. Pasak T. Ueharos, naujasis V8 bus sukurtas sujungus du naujos kartos keturių cilindrų variklius. Atsižvelgiant į tai, kad 2,0 litrų turbininė keturių cilindrų versija, kaip manoma, pasieks daugiau nei 400 AG, naujasis V8 gali priartėti prie 800 AG ribos.
Siekiant išvengti didžiulio svorio, kurį prideda iš tinklo įkraunamų hibridų baterijos, „Toyota“ pasirinko standartinę hibridinę sistemą. Tai leis elektros varikliui suteikti papildomos galios, tačiau nedidelė baterija netaps našta valdymo savybėms.
T. Uehara taip pat atskleidė, kad šis V8 nebus skirtas tik vienam modeliui. Jį gaus ir serijinė „Lexus Sport Concept“ versija, tačiau šiuo atveju variklis bus suderintas kitaip.
„Mes galime pasiūlyti V8, kuris pasižymi kur kas švelnesniu charakteriu, lygiai taip pat, kaip galime pristatyti ir gerokai ryškesnę, grėsmingesnę versiją“, – teigė jis.
Tai leidžia daryti prielaidą, kad „Lexus“ gaus rafinuotą GT versiją, o „Toyota GR GT“ bus tikras „automobilių chuliganas“.
„Toyota“ sprendimas nėra atsitiktinis. Jis atspindi rinkos realybę, kurią neseniai patvirtino BMW, 2024 metais pardavusi rekordinį V8 variklių skaičių.
Pasirodo, kad ir elektrifikacijos amžiuje galingų vidaus degimo variklių paklausa niekur nedingo. „Toyota“ žingsnis neabejotinai privers sunerimti ir konkurentus, kurie galbūt per anksti nurašė aštuonis cilindrus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!