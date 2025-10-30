Pristatė radikaliai pasikeitusią „Toyota Corolla“: ar populiariausias pasaulio automobilis ruošiasi revoliucijai?

Radikaliai naujas dizainas, netikėta interjero filosofija ir, kas dar svarbiau, pažadas išlaikyti vidaus degimo variklius rodo, kad populiariausio pasaulyje automobilio laukia didžiausia transformacija per visą jo beveik 60 metų istoriją.
Po kelių anksčiau pasirodžiusių užuominų, „Toyota“ pagaliau pilnai atskleidė koncepcinį modelį. Ir nors tai – vis dar tik vizija, gamintojas teigia, kad bent jau eksterjeras yra labai artimas būsimam serijiniam modeliui, kurio laukiama 2026-ųjų pabaigoje arba 2027-ųjų pradžioje.
O pamatyti tikrai yra ką. Konceptas atrodo nepanašus į nieką, ką iki šiol matėme „Corolla“ vardu. Agresyvi, futuristinė priekinė dalis su siaura LED juosta, nuožulni stogo linija ir masyvus galinis spoileris kuria ne nuosaikaus šeimos sedano, o greičiau pabėgėlio iš lenktynių trasos įspūdį.
Ne mažiau intriguoja ir po šiuo drąsiu apvalkalu slypinti technika. Priešingai nei daugelis tikėjosi (ypač pamačius pirmuosius eskizus be matomų išmetimo vamzdžių), naujoji „Corolla“ nebus tik elektromobiliu.
„Toyota“ patvirtino, kad modelis bus siūlomas su plačia jėgainių palete: elektrine, hibridine, iš tinklo įkraunamo hibrido ir, kas svarbiausia, visiškai naujais vidaus degimo varikliais.
Būtent šiuo metu Japonijos inžinieriai kuria naujos kartos 1,5 ir 2,0 litrų keturių cilindrų variklius, kurie bus ne tik efektyvesni, bet ir pritaikyti naudoti sintetinius degalus. Tai – aiškus signalas, kad „Toyota“ neketina aklai sekti Europos pavyzdžiu ir visiškai atsisakyti vidaus degimo variklių.
Koncepcinio modelio interjeras taip pat meta iššūkį nusistovėjusioms normoms. Vietoj šiuo metu madingo milžiniško centrinio ekrano, „Toyota“ siūlo minimalistinę aplinką su nedideliais pagalbiniais ekranais šalia skaitmeninio prietaisų skydelio.
Dauguma fizinių mygtukų taip pat dingę – juos keičia lietimui jautrūs paviršiai. Tiesa, koncepcijos salone visiškai nėra centrinio tunelio (dėl elektrinės pavaros platformos privalumų), tad tikėtina, kad serijinėje versijoje su vidaus degimo varikliu interjeras atrodys kiek kitaip.
Naujosios „Corolla“ koncepcija – tai drąsus „Toyota“ pareiškimas. Gamintojas rodo, kad net ir populiariausias pasaulyje modelis gali ir turi keistis.
Radikalus dizainas neabejotinai pritrauks naujų, jaunesnių pirkėjų, o sprendimas išlaikyti vidaus degimo variklius leis neprarasti ir konservatyvesnės auditorijos dalies. Jei „Toyota“ pavyks išlaikyti ir protingą kainodarą, 13-oji „Corolla“ karta turi visus šansus pratęsti legendinę savo pirmtakų sėkmės istoriją.
