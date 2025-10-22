„Toyota“ sukūrę sumažintą legendinio visureigio versiją: idealiai tiks didmiesčių gyventojams

Šiuo metu „Toyota Land Cruiser“ šeimą sudaro du modeliai: didysis „Land Cruiser“, kuris Europoje jau kurį laiką nebeparduodamas ir mažasis „Land Cruiser“, kuris kitose šalyse dažnai yra žinomas „Prado“ vardu. Tačiau dabar jų gretas papildė itin kompaktiškas mažylis, kurį „Toyota“ pavadino „Land Cruiser FJ“.
Žvelgdami į šį mažą visureigį galite pamanyti, kad „Toyota“ nusprendė atsisakyti pamatinių „Land Cruiser“ savybių ir naująjį modelį sukurti iš atsarginių „Toyota Corolla“ dalių. Tačiau „Toyota“ pasielgė priešingai.
Vos 4,5 metro ilgio visureigis buvo pagamintas ant rėminės konstrukcijos. Be to, šis mažylis naudoja 2,7 litro, 4 cilindrų benzininį variklį, generuojantį 163 arklio galias ir 246 Nm.
Naudojant įprastą važiavimo režimą, automobilis į priekį juda galinių varančiųjų ratų pavaros pagalba, tačiau esant poreikiui į pagalbą įsijungia ir priekinė ašis. Verta paminėti, kad gerbėjų entuziazmą numalšins faktą, jog „Toyota“ planuoja šį modelį siūlyti tik su automatine pavarų dėže.
„Toyota“ tvirtina, kad naujasis modelis pasižymės puikiomis pravažumo savybėmis ir bekelėje nenusileis savo didiesiems broliams.
Dėl šios priežasties automobilis turi trumpas iškyšas, kurios pagerina įvažiavimo ir nuvažiavimo kampus. „Toyota“ argumentų rimtumą patvirtina ir tai, kad būsimieji „Land Cruiser FJ“ savininkai iškart galės užsisakyti keletą naudingų aksesuarų. Vienas iš jų – papildomą oro įsiurbimo sistemą ar patobulintą stogo bagažinę.
Didžiausia problema yra ne automobilio kaina, o „Toyota“ sprendimas šį modelį siūlyti tik specifinėse Azijos rinkose. Kita vertus, Europoje turėtų pasirodyti šį modelį primenanti elektrinė versija, kuri turėtų išpildyti mažų visureigių gerbėjų svajones.
