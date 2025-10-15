Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

Kipro automobilių Pripetė: 51 metus apleistame salone stūkso visiškai naujos „Toyotos“

2025-10-15 17:05
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-15 17:05

Įsivaizduokite, kad galite grįžti laiku atgal ir užeiti į 1974-aisiais veikusį „Toyota" automobilių saloną. Tai ne muziejus ir ne kino filmo dekoracija. Tokia vieta iš tiesų egzistuoja Kipro sostinėje Nikozijoje, tačiau patekti į ją beveik neįmanoma.

Apleistas „Toyota“ salonas (nuotr. Bo de Visseris)

Įsivaizduokite, kad galite grįžti laiku atgal ir užeiti į 1974-aisiais veikusį „Toyota“ automobilių saloną. Tai ne muziejus ir ne kino filmo dekoracija. Tokia vieta iš tiesų egzistuoja Kipro sostinėje Nikozijoje, tačiau patekti į ją beveik neįmanoma.

0

Tai – automobilių Pripetė, laiko kapsulė, kurioje visiškai nauji, pirkėjų taip ir nesulaukę automobiliai stovi jau 51 metus. Šią neįtikėtiną istoriją pasauliui atskleidė olandų fotografas, kuriam pavyko gauti leidimą patekti į uždraustą zoną.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš spalvingo automobilių pasaulio – specialioje „Automobilių kultūra“ rubrikoje.

Viskas prasidėjo 1974-aisiais, kai po Turkijos karinės invazijos Kipras buvo padalintas į dvi dalis, o per salos vidurį nusidriekė Jungtinių Tautų prižiūrima demilitarizuota „žalioji zona“.

Viskas, kas pateko į šį 180 km ilgio ruožą, buvo palikta likimo valiai. Gyventojai, priversti žaibiškai palikti namus, išvyko tik su tuo, ką galėjo panešti. Taip apleistuose namuose, parduotuvėse ir mokyklose laikas tiesiog sustojo.

Būtent šioje zonoje atsidūrė ir oficialaus „Toyota“ importuotojo Kipre „Dickran Ouzounian & Co. Ltd.“ automobilių salonas. Jame liko visiškai nauji, pardavimui paruošti 1974-ųjų modeliai – „Corolla“, „Carina“ ir sportiškoji „Celica“.

Automobilių odometrai rodo vos kelias dešimtis kilometrų. Nors salono savininkas ne kartą bandė atgauti savo turtą, dėl griežtų saugumo reikalavimų jam tai taip ir nepavyko.

Šią neįtikėtiną istoriją pasauliui atskleidė olandų fotografas Bo de Visseris, apginkluotas tik fotoaparatu ir specialiu leidimu. Jo užfiksuoti kadrai – įdomūs ir kartu liūdni.

Juose matyti dulkėmis ir voratinkliais padengti, bet vis dar nauji automobiliai. Tačiau laiko, gamtos bei vandalų tandemas buvo negailestingas. Per 51 metus įgriuvo dalis pastato stogo, sudužo vitrinos. Atviros durelės ir variklių gaubtai liudija apie plėšikų apsilankymus.

Ar šiuos automobilius dar galima išgelbėti? Atsakymas, deja, yra beveik neabejotinai neigiamas. Kipras, vis dar, padalintas į dvi dalis, o politinė įtampa tarp Kipro ir Turkijos.

Šios „Toyotos“ greičiausiai taip ir liks stovėti apleistame salone, tapusios tyliu paminklu ne tik sustojusiam laikui, bet ir iki šiol neužgijusiam politiniam konfliktui.

