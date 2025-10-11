Gaisras JAV gamykloje gali sustabdyti „Ford“ ir „Toyota“ konvejerius: ar pasekmes pajus ir Europa?

Ši gamykla tiekė 40–50 proc. visų aliuminio lakštų JAV automobilių pramonei, o jos veikla sustabdyta mažiausiai iki 2026-ųjų pradžios. Didžiausiame pavojuje atsidūrė „Ford“ ir „Toyota“, o nerimo banga jau pasiekė ir Europą.
Skaudžiausiai gaisro pasekmes turėtų pajusti „Ford“, kuriam „Novelis“ tiekė aliuminį perkamiausio JAV modelio („F-150“ pikapo kėbulams.
Ekspertai prognozuoja, kad dėl galimo gamybos sustabdymo „Ford“ nuostoliai gali siekti net milijardą dolerių. Į panašią padėtį patekusi ir „Toyota“. Rasti pakaitalą nėra paprasta – kiti tiekėjai tiesiog neturi pakankamai laisvų pajėgumų, kad galėtų greitai perimti tokius milžiniškus užsakymus.
Nors gaisras įvyko kitapus Atlanto, jo atgarsiai jau girdimi ir Europoje. Baiminamasi, kad siekdama išgelbėti savo svarbiausius JAV klientus, „Novelis“ dalį gamybos iš savo gamyklų Vokietijoje ir Šveicarijoje nukreips į Amerikos rinką. Toks sprendimas neišvengiamai paveiktų Europos automobilių gamintojus.
Vis dėlto, ekspertai ramina, kad tokios dramatiškos situacijos, kokia susiklostė JAV, Europoje tikėtis neverta. Čia rinka yra labiau diversifikuota ir veikia kiti stambūs tiekėjai. Todėl tiesioginio aliuminio deficito neprognozuojama.
Tačiau „Novelis“ europinės produkcijos nukreipimas į JAV gali sukelti tiekimo vėlavimus ir prailginti kai kurių naujų automobilių laukimo laiką Europoje.
