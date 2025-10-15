Naujas tyrimas atskleidė, kurios markės automobiliai sukurti tarnauti dešimtmečius: viena gamintojas akivaizdžiai pirmauja

Net 174 milijonų automobilių duomenis JAV rinkoje išanalizavusi kompanija „iSeeCars“ nusprendė atsakyti į klausimą, kuris rūpi visiems vairuotojams – kurie modeliai turi didžiausią tikimybę be didesnių problemų pasiekti 400 000 kilometrų ridą? Rezultatai – iškalbingi. Pasirodo, šią ribą pasiekia vos 4,8 proc. visų automobilių.
Absoliučiu tyrimo nugalėtoju tapo „Toyota“, o didelis visureigis „Toyota Sequoia“ parodė neįtikėtiną rezultatą. Net 39,1 proc. šių modelių turi tikimybę pasiekti 400 000 km ridą. Tai – daugiau nei aštuonis kartus geriau už rinkos vidurkį.
Į geriausiųjų penketuką taip pat pateko kiti „Toyota“ modeliai: „4Runner“, „Highlander Hybrid“, „Tundra“ ir „Lexus IS“. Tai – beveik visiškas „Toyota“ koncerno dominavimas.
Pasak ekspertų, tokia sėkmė – ne atsitiktinumas, o dešimtmečius puoselėtos inžinerinės filosofijos rezultatas. „Toyota“ nuosekliai laikosi konservatyvios strategijos: naudoja tik laiko patikrintus variklius, patvarius komponentus ir vengia skubotų, neišbandytų inovacijų. Naujos technologijos diegiamos tik tada, kai jų patikimumas nebekelia jokių abejonių.
Prie to prisideda ir japoniška „Kaizen“ nuolatinio tobulinimo filosofija. Užuot slėpus trūkumus po greitais modelių atnaujinimais, „Toyota“ linkusi ilgus metus tobulinti tą pačią platformą, ištaisydama menkiausias klaidas ir pasiekdama maksimalų patikimumą.
Ši strategija pasiteisina ir kitiems Japonijos gamintojams. Tyrimo duomenimis, „Honda“ ir jai priklausanti markė „Acura“ taip pat demonstruoja gerokai aukštesnius nei vidutiniai ilgaamžiškumo rodiklius. Net ir 25-oje vietoje atsidūręs „Acura MDX“ vis dar turi dvigubai didesnę tikimybę pasiekti 400 000 km ribą nei vidutinis automobilis.
Nors sąraše dominuoja Japonijos gamintojai, jame atsirado vietos ir keliems amerikietiškiems pikapams. „Chevrolet Silverado 1500“ užėmė solidžią 13-ą vietą, o į 25-uką taip pat pateko „Chevrolet Suburban“, „GMC Sierra 1500“ ir „Nissan Titan“.
Automobiliai, kurie turi didžiausią tikimybę pasiekti 400 000 km ridą:
- Toyota Sequoia – 39,1 proc.
- Toyota 4Runner – 32,9 proc.
- Toyota Highlander Hybrid – 31,0 proc.
- Toyota Tundra – 30,0 proc.
- Lexus IS – 27,5 proc.
- Toyota Tacoma – 25,3 proc.
- Toyota Avalon – 18,9 proc.
- Lexus GX – 18,3 proc.
- Lexus RX (hibridas) – 17,0 proc.
- Honda Ridgeline – 14,7 proc.
- Honda Pilot – 13,1 proc.
- Honda Odyssey – 13,0 proc.
- Chevrolet Silverado 1500 – 12,9 proc.
- Toyota Highlander – 12,7 proc.
- Toyota Prius – 12,2 proc.
- Chevrolet Suburban – 11,8 proc.
- Honda Civic – 10,9 proc.
- GMC Sierra 1500 – 10,8 proc.
- Lexus RX – 10,7 proc.
- Honda CR-V – 10,6 proc.
- Acura ILX – 10,6 proc.
- Toyota Camry Hybrid – 10,2 proc.
- Nissan Titan – 9,9 proc.
- Toyota Avalon Hybrid – 9,7 proc.
- Acura MDX – 9,1 proc.
