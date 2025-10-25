Krizė gilėja: apie automobilių gamybos problemas atvirai prabilo ir Japonijos milžinai

Japonijos automobilių gamintojų asociacija (JAMA) ketvirtadienį, spalio 23 d., oficialiai pranešė, kad gamintojai kartu su tiekėjais intensyviai analizuoja susidariusią padėtį.
JAMA prezidentas Masanori Katayama patvirtino, kad lustų gamintojas informavo detalių tiekėjus, jog negali garantuoti sklandaus tam tikrų komponentų tiekimo. Asociacija galimą poveikį savo narių pasaulinėms gamybos operacijoms vertina kaip „rimtą“.
Signalai iš pavienių gamintojų rodo, kad visame sektoriuje paskelbtas aukštas parengties lygis. „Nissan“ šiuo metu vertina riziką ir ruošia atsakomąsias priemones, tačiau galimų gamybos planų pakeitimų nekomentuoja.
„Toyota“ tiria galimą poveikį, bet detalesnės informacijos kol kas nepateikia. „Mitsubishi“ atstovai teigia stebintys situaciją ir koordinuojantys veiksmus su tiekėjais. „Subaru“ specifinių rizikų neįvardijo, tačiau patvirtino, kad spalio 23 d. pabaigoje jų gamyklos vis dar veikė įprastu režimu.
Kiek kitokia „Honda“ situacija. Bendrovė teigia negavusi tiesioginio įspėjimo iš pačios „Nexperia“, tačiau patvirtino, kad kai kurie jos detalių tiekėjai naudoja šios įmonės puslaidininkius.
Pasak „Honda“ atstovo Keitarō Nakamuros, gamybos sutrikimų kol kas nebuvo užfiksuota. Bendrovė akylai stebi situaciją ir, jei poveikis pasireikštų, planuoja minimizuoti pasekmes lanksčiai perskirstydama atsargas, nuolat peržiūrėdama gamybos planus ir ieškodama lygiaverčių komponentų pakaitalų.
Problemos šaknys
Rugsėjo 30 d. Nyderlandų vyriausybė perėmė „Nexperia“ kontrolę, motyvuodama rimtais valdymo trūkumais ir strateginiu susirūpinimu dėl Europos pramonei kritiškai svarbių puslaidininkių prieinamumo.
Kinija į tai atsakė spalio 4 d., uždrausdama eksportuoti tam tikrus „Nexperia“ produktus, kurie yra masiškai testuojami ir pakuojami Kinijos gamyklose, o iš ten keliauja klientams visame pasaulyje.
Padėtį dar labiau komplikuoja JAV. Prieš pat Nyderlandų vyriausybės intervenciją, JAV Prekybos departamentas išplėtė eksporto taisykles. Pagal jas, apribojimai dabar taikomi ir tiems subjektams, kurių bent pusė priklauso įmonėms, įtrauktoms į vadinamąjį JAV „Juodąjį sąrašą“.
Kadangi „Nexperia“ yra 100 proc. priklausanti Kinijos bendrovei „Wingtech“, kuri į šį sąrašą buvo įtraukta dar 2024 m. pabaigoje, naujoji taisyklė tiesiogiai paveikė ir Nyderlandų įmonės veiklą.
Pekinas spalio viduryje surengtoje spaudos konferencijoje visą atsakomybę dėl susidariusios situacijos priskyrė Vašingtonui, o tai tik padidino politinę įtampą ir pagilino netikrumą tiekimo grandinėse.
Automobilių pramonei „Nexperia“ yra gyvybiškai svarbi kaip masinė standartinių lustų (vadinamųjų „commodity chips“) tiekėja. Nors tai nėra technologiškai pažangiausi komponentai, jie yra būtini šiuolaikinių automobilių valdymo blokams, saugumo ir komforto sistemoms. Tokių, atrodytų, paprastų komponentų srauto sutrikimas gali greitai sukelti domino efektą visoje gamyboje.
Todėl visų Japonijos gamintojų pareiškimai šiuo metu veda prie to paties tikslo – bet kokia kaina išlaikyti gamybos tęstinumą lanksčiau skirstant atsargas ir aktyviai ieškant pakeičiamų komponentų, kol pavyks sušvelninti susidariusias reguliavimo ir prekybos kliūtis.
