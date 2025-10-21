Kalendorius
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

Ne Tik „Ferrari“: gražiausi automobiliai, gimę „Pininfarina“ studijoje

2025-10-21 21:08 / šaltinis: Automanas.lt / aut.
Autorius(-ė) Aivaras Grigelevičius
šaltinis: Automanas.lt aut.
2025-10-21 21:08

Automobilių dizaino studija „Pininfarina“ pasaulyje išgarsėjo dėl ilgametės partnerystės su „Ferrari“, tačiau legendiniai italų dizaineriai savo talentą dovanojo kur kas platesniam gamintojų ratui.

11 gražiausių „Pininfarina“ darbų

Automobilių dizaino studija „Pininfarina“ pasaulyje išgarsėjo dėl ilgametės partnerystės su „Ferrari“, tačiau legendiniai italų dizaineriai savo talentą dovanojo kur kas platesniam gamintojų ratui.

0

Ne kartą ant bankroto slenksčio balansavusi įmonė bendradarbiavo su įvairiausiomis markėmis, o kai kurie patys įspūdingiausi kūriniai, ironiška, „Ferrari“ vadovybės buvo atmesti arba skirti kitiems. Šiandien pažvelkime į dešimt išskirtinių automobilių, kurių linijas brėžė „Pininfarina“ meistrai – sąraše rasite ne tik „Alfa Romeo“ ar „Maserati“, bet ir „Peugeot“, „Cadillac“ ar net „Honda“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš spalvingo automobilių pasaulio – specialioje „Automobilių kultūra“ rubrikoje.

Alfa Romeo 8C 2900B Pininfarina Cabriolet (1937)

Tai vienas brangiausių ir rečiausių automobilių „Alfa Romeo“ istorijoje. Iš viso buvo pagamintos tik apie 32 „8C 2900B“ važiuoklės, o „Pininfarina“ joms sukūrė vos kelis unikalius kėbulus, tarp kurių – ir šis kvapą gniaužiantis kabrioletas.

Su 2,9 litro 8 cilindrų varikliu (ir dviem kompresoriais), pasiekiančiu apie 180 AG, tai buvo vienas greičiausių to meto automobilių.

Šiandien išlikę vos keli „Pininfarina“ aprengti „8C 2900B“ egzemplioriai yra vertinami milijonais eurų ir laikomi prieškario automobilių dizaino šedevrais.

Alfa Romeo 8C 2900B Pininfarina Cabriolet

„Maserati A6GCS/53 Berlinetta“ (1954)

Nors buvo pagaminti tik keturi vienetai, ši „Maserati Berlinetta“ daugelio ekspertų laikoma vienu gražiausių visų laikų automobilių.

Sukurta ant lenktyninės A6GCS važiuoklės su 2,0 litrų 6 cilindrų varikliu, ji turėjo ne tik stulbinančią išvaizdą, bet ir puikias charakteristikas.

Pasak legendos, pats Enzo Ferrari nebuvo sužavėtas, kad jo pagrindinė dizaino partnerė „Pininfarina“ sukūrė tokį įspūdingą konkurentą, ir tai galėjo lemti itin trumpą šio modelio gamybos istoriją.

Maserati A6GCS / 53 Berlinetta

„Cadillac PF 200 Cabriolet“ (1954)

Šis elegantiškas kabrioletas yra puikus pavyzdys, kaip „Pininfarina“ dirbo ne tik su gamintojais, bet ir su individualiais užsakovais.

Automobilis buvo sukurtas ne „Cadillac“ užsakymu, o pagal specialų prašymą legendinio „Ferrari“ importuotojo JAV Luigi Chinetti.

Ant standartinės „Cadillac Series 62“ važiuoklės sumontuotas unikalus kėbulas demonstravo itališką eleganciją, pritaikytą amerikietiškiems gabaritams. Vienintelis pagamintas egzempliorius šiandien priklauso privačiam kolekcininkui.

Cadillac PF 200

Mercedes-Benz 300b Pininfarina Coupé“ (1955)

Šis automobilis turėjo tapti prabangaus „Mercedes-Benz W186“ (žinomo kaip „Adenauer“) kupė versija.

Kol „Mercedes-Benz“ inžinieriai kūrė sedaną ir limuziną, elegantiško kupė dizaino darbai buvo patikėti „Pininfarina“.

1955 metais pristatytas prototipas pranoko visus lūkesčius – grakščios linijos ir modernūs sprendimai (pvz., panoraminis galinis stiklas) sulaukė didžiulio susidomėjimo.

Deja, dėl sudėtingų pokario ekonominių sąlygų „Mercedes-Benz“ nusprendė nepradėti serijinės šio modelio gamybos, todėl jis liko vienetiniu egzemplioriumi.

https://automanas.<a href='https://www.tv3.lt/programos/tv3/pilna' target='_blank' class='phrase'>tv3</a>.lt/wp-content/uploads/2015/04/11-graziausiu-pininfarina-darbu3.jpeg

„Nash-Healey Palm Beach Coupe“ (1956)

Nors pavadinime yra „Nash“, šis žavingas kupė buvo bendras JAV automobilių gamintojo „Nash“, britų sportinių automobilių kūrėjo Donaldo Healey ir „Pininfarina“ projektas.

Italai sukūrė lengvą ir elegantišką aliumininį kėbulą, kuris slėpė galingą „Nash“ 6 cilindrų variklį.

Nors automobilis buvo skirtas lenktynėms (dalyvavo Le Mano 24 val. varžybose) ir nedidelės apimties gamybai, jis demonstravo puikų transatlantinio bendradarbiavimo pavyzdį.

Nash Rambler Palm Beach

„Chevrolet Corvette C2 Rondine Coupé“ (1963)

Specialiai 1963 metų Paryžiaus automobilių parodai „Pininfarina“ sukūrė europietišką amerikietiškos ikonos interpretaciją.

Ant standartinės „Corvette C2 Sting Ray“ važiuoklės, su galingu 5,4 litro V8 varikliu, italai uždėjo visiškai naują, elegantišką plieninį kėbulą su išskirtiniais priekiniais žibintais ir nuožulnia galine dalimi.

Nors „Rondine“ (itališkai „kregždė“) buvo tik vienetinis parodomasis modelis ir niekada neplanuotas gaminti serijiniu būdu, jis tapo vienu įdomiausių „Pininfarina“ eksperimentų su JAV gamintojais.

Chevrolet Corvette C2 Rondine

Fiat Dino Spider“ (1966)

„Fiat Dino“ buvo unikalus projektas, gimęs iš „Ferrari“ poreikio homologuoti savo naują V6 variklį „Formulės-2“ lenktynėms. Tam reikėjo pagaminti bent 500 automobilių su šiuo varikliu.

Kadangi „Ferrari“ pajėgumų neužteko, į pagalbą atėjo „Fiat“. Buvo gaminamos dvi versijos: kupė, kurį kūrė „Bertone“, ir elegantiškas kabrioletas („Spider“), kurio dizainą ir gamybą „Fiat“ patikėjo būtent „Pininfarina“.

Nors automobilis buvo brangus ir pagamintas nedideliu tiražu (apie 1583 vnt. „Spider“ versijos), jis tapo tikra klasika, sujungusia „Fiat“ prieinamumą su „Ferrari“ širdimi.

Fiat Dino Spider

„Peugeot 504 Coupé“ (1969)

Ilgametis „Peugeot“ ir „Pininfarina“ bendradarbiavimas padovanojo ne vieną įsimintiną modelį, o „504 Coupé“ ir „Cabriolet“ versijos yra vieni ryškiausių pavyzdžių.

Ant patikimos „Peugeot 504“ sedano platformos sukurti dvejų durų modeliai išsiskyrė elegantiškomis, nesenstančiomis linijomis.

Nors automobilis nebuvo sportinis (galingiausia versija turėjo 2,7 litro V6 variklį), jis siūlė puikų komforto ir stiliaus derinį. Įdomu tai, kad šie modeliai buvo ne tik sukurti, bet ir gaminami „Pininfarina“ gamykloje Turine.

Peugeot 504 Coupé

„Honda Argento Vivo“ (1995)

Šis koncepcinis rodsteris, pristatytas 1995 m. Tokijo automobilių parodoje, dažnai vadinamas „Honda S2000“ pirmtaku.

„Pininfarina“ sukūrė automobilį su 2,5 litro 5 cilindrų varikliu ir galiniais varančiaisiais ratais, kas buvo nebūdinga „Honda“ tuo metu.

Nors „Honda“ nusprendė nepradėti serijinės gamybos, koncepcija taip sužavėjo Brunėjaus sultoną, kad jis liepė „Pininfarina“ pagaminti penkis važiuojančius egzempliorius, kuriems buvo panaudoti „Mercedes-Benz“ važiuoklės komponentai.

Honda Argento Vivo

Jaguar XJ220 Pininfarina“ (1995)

Net ir toks išskirtinis superautomobilis kaip „Jaguar XJ220“ ne visiems atrodė tobulas. Vienas iš pagrindinių „XJ220“ užsakovų – Brunėjaus sultonas ir jo brolis princas Jefri – kreipėsi į „Pininfarina“ su prašymu modernizuoti automobilio dizainą.

Italai sukūrė naujas priekinės ir galinės dalių apdailos detales, įskaitant atveriamus priekinius žibintus (vietoj standartinių uždengtų) ir dvigubus apvalius galinius žibintus.

Nors techniškai automobilis liko nepakitęs, šie vienetiniai „Pininfarina“ patobulinimai jį pavertė dar retesniu ir brangesniu kolekcininkų objektu.

Jaguar XJ220 Pininfarina

„Peugeot 406 Coupé“ (1997)

Ko gero, masiškiausias ir geriausiai žinomas „Pininfarina“ kūrinys. 

Standartinio „Peugeot 406“ sedano pagrindu sukurtas kupė tapo tikra dizaino ikona. Automobilio grakščios ir elegantiškos linijos sulaukė pripažinimo visame pasaulyje ir dažnai lyginamos su gerokai brangesnių „Ferrari“ modelių estetika (pvz., „Ferrari 456“).

Kaip ir „504 Coupé“, šis modelis buvo ne tik sukurtas, bet ir surenkamas „Pininfarina“ gamykloje Italijoje. Nors techniškai tai buvo paprastas ir patikimas „Peugeot“, jo nesenstantis dizainas iki šiol žavi automobilių entuziastus.

Peugeot 406 Coupé

