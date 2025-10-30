Aiškėja daugiau apie avariją netoli Klaipėdos: yra versija, kas išgelbėjo žmones

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Netoli Klaipėdos į vilkiko puspriekabę rėžėsi iš galo sunkiasvorę transporto priemonę prisivijęs automobilis „Toyota Prius“, per avariją sužaloti žmonės. Be to, Klaipėdos specialiosioms tarnyboms pranešta, kad ties Antkopčio kaimu į vilkiką atsitrenkęs lengvasis automobilis pradėjo rūkti.
Lengvuoju automobiliu į Klaipėdos pusę važiavo keturi žmonės – trys vyrai ir moteris. Vilkiko iš Lenkijos vairuotojas sako, kad tik pajuto nedidelį smūgį į važiuojančio vilkiko užpakalį.
Veikiausia gyvybes išgelbėjo vilkiko gale pakabintos padangos
„Važiavau į Klaipėdą ir mašina atsitrenkė į padangą“, – sakė jis.
Puspriekabės gale pakabinti ratai veikiausiai išgelbėjo lengvajame automobilyje buvusius žmones. Jei nebūtų atsarginių ratų, „Toyota“ tikriausiai būtų pilnai palindusi po puspriekabe.
„Toyota“, anot liudininkų, užsidegė, plykstelėjo ir liepsnos. Žmonės gesintuvais užgesino automobilį – variklio skyriuje po smūgio į vilkiką užsidegė laidai.
Gelbėtojams neprireikė ir vaduoti žmonių, tarnyboms atvažiavus visi žmonės jau buvo ištraukti. Ugniagesiams tereikėjo atjungti akumuliatorių. Į avarijos vietą atvažiavo kelios medikų brigados, greitosios visus žmones iš lengvojo automobilio išvežė į ligoninę.
Pirminiais duomenimis, vairuotojas buvo blaivus, tačiau galutinai tai paaiškės ištyrus kraują. Kaip įvyko avarija, dar aiškinamasi, neatmetama, kad „Toyota“ vairuotojas važiuodamas magistrale prisnūdo.
Visą reportažą žiūrėkite aukščiau pateiktame vaizdo įraše.