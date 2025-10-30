Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Ministerija tęsia tikslinių stipendijų priemonę aukštųjų mokyklų studentams regionuose

2025-10-30 10:50 / šaltinis: ELTA
2025-10-30 10:50

Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM) tęsia tikslinių stipendijų priemonę studentams, įstojusiems į valstybės finansuojamas STEM (informatikos, inžinerijos, matematikos) sričių studijų programas regionų aukštosiose mokyklose.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija. Dainiaus Labučio (ELTA) nuotr.



0
Ministerijos teigimu, ši priemonė toliau taikoma siekiant stiprinti regionų investicinį patrauklumą ir skatinti technologijų bei inžinerijos studijų plėtrą.

„Šalies pramonei ir investuotojams šių kompetencijų reikia čia ir dabar, todėl turime užtikrinti, kad jauni žmonės matytų perspektyvą studijuoti ir dirbti Lietuvoje. Tikslinės stipendijos padeda tai padaryti – jos skatina rinktis paklausias studijas regionuose ir prisideda prie tvaresnio šalies ekonomikos augimo,“ – pranešime teigia ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.

Skelbiama, kad tikslinės 200 eurų dydžio kasmėnesinės stipendijos bus mokamos šiais metais įstojusiems STEM sričių studentams, kurie studijuoja valstybės finansuojamose vietose regionų aukštosiose mokyklose Alytaus, Panevėžio, Klaipėdos, Marijampolės, Šiaulių ir Utenos apskrityse.

Kaip praneša ministerija, stipendijos mokamos visus ketverius bakalauro studijų metus.

Nuo 2020 m., kai buvo pradėta taikyti priemonė, EIM skyrė daugiau nei 1,2 tūkst. tikslinių stipendijų STEM sričių studentams. Šiemet 260 stipendijos buvo skirtos naujai įstojusiems pirmakursiams.

