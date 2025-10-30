Trečiadienį, spalio 29-ąją, įvyko išankstinė „TV3 Raudonojo kilimo“ premjera. Jos metu žiūrovai buvo kviečiami pirmieji išvysti lietuvišką romantinę komediją „Laimingos žvaigždės“. Į išankstinius seansus net keturiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose susirinko daugybė geram kinui neabejingų žmonių. O 400 iš jų čia apsilankė visiškai nemokamai – viskas, ką reikėjo padaryti, tai tik sudalyvauti TV3 rengtame konkurse!
30
„TV3 Raudonasis kilimas" – tai ypatingos išankstinės filmų peržiūros, rengiamos kartu su „Forum Cinemas". Šįkart žiūrovai Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Klaipėdoje buvo kviečiami pirmieji išvysti garsiausių šalies aktorių kupiną filmą „Laimingos žvaigždės".
„TV3 Raudonasis kilimas“ – tai ypatingos išankstinės filmų peržiūros, rengiamos kartu su „Forum Cinemas“. Šįkart žiūrovai Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Klaipėdoje buvo kviečiami pirmieji išvysti garsiausių šalies aktorių kupiną filmą „Laimingos žvaigždės“.
Išankstinėje „TV3 Raudonojo kilimo“ premjeroje – staigmena: tarp „Laimingos žvaigždės“ žiūrovų – ir filmo aktorė Larisa Kalpokaitė
Išankstinėje „TV3 Raudonojo kilimo" premjeroje – staigmena: tarp „Laimingos žvaigždės" žiūrovų – ir filmo aktorė Larisa Kalpokaitė (nuotr. V. Ovadnevo)
O Vilniuje išankstinės premjeros žiūrovai sulaukė ir staigmenos – čia apsilankė naujojo filmo aktorė Larisa Kalpokaitė!
„Mane labai nustebino susirinkę žiūrovai – tiek jaunų žmonių! Kadangi dėl užimtumo nesu dažna kino teatrų lankytoja, nežinojau, kokia tiksliai publika susirinks. Tačiau, pamačius daug jaunų veidų, tai nuteikė labai optimistiškai“, – sako aktorė.
Kartu su aktore premjerą stebėję žiūrovai galėjo įsitikinti, kad būtent L. Kalpokaitė filme sukūrė patį šmaikščiausią Regutės vaidmenį.
Pamatykite:
Larisa pasakoja, jog pamatyti filmą antrą kartą su kitais žiūrovais buvo puiki patirtis. „Mane tai labai pradžiugino. Kai į savo personažą žiūrėjau pirmąjį kartą, VIP premjeros metu, galvojau, kad jo filme gal netgi per daug. Bet kai jį vakar mačiau antrą kartą, pagalvojau, kad galėjo būti ir dar daugiau“, – juokiasi ji.
L. Kalpokaitė teigia pastebėjusi, kad publikos reakcijos į filmą buvo tokios pat, kaip ir tuomet, kai ji filmą stebėjo pirmą kartą.
„Jie ten taip pat juokėsi ir visą filmą stebėjo labai dėmesingai. O vienoje jautrioje vietoje, salėje įsivyravo mirtina tyla. Tai – labai gera tyla. Kartais jos galima pasiekti teatre, kai oras tarsi sutirštėja. Kai tyli ne tik aktorius, bet ir visa salė, tuomet atsiranda ypatingas ryšys. O vakar visa tai įvyko ir kine. Viskas aplink tarsi nuščiuvo, sustingo. Ši vieta – labai paveiki“, – prideda ji.
Aktorė teigia, kad „Laimingos žvaigždės“ išsiskiria labai gražia savo mintimi, žadančią šviesią svajonę.
„Tai – savotiška pasaka, nes gyvenimas kartais būna ir kitoks. Mūsų laikais, kai viskas griūna, visi pikti ir įsitempę, šis filmas gali tapti labai atpalaiduojančia istorija“, – sako L. Kalpokaitė.
Net 400 kino mylėtojų šį filmą visoje Lietuvoje stebėjo visiškai nemokamai. Viskas, ką reikėjo padaryti, tai tik nuo spalio vidurio žiūrėti TV3 televiziją, pastebėti ekrane „TV3 Raudonojo kilimo“ QR kodą, užsiregistruoti ir laukti sėkmės burtų.
Laimėję bilietus ne tik nemokamai atvyko į filmą su brangiu žmogumi, bet ir vaišinosi specialiu spragėsių rinkiniu.
Filme „Laimingos žvaigždės“ susitinka du žmonės – ramiai pajūrio name gyvenantis vienišas, talentingas muzikantas (akt. J. Jankevičius) ir televizijos žvaigždė su neįtikėtinais privalumais (akt. I. Stasiulytė). O jų kelionė į meilę per išbandymus ir įvairius nesusipratimus prasideda jau nuo pirmojo jų susitikimo.
Ar meilė pajėgi nugalėti likimą? Ar žvaigždės iš tiesų laimingos, kai susitinka du žmonės? Būtent į tokius klausimus sau atsakyti kviečiami ir visi filmo žiūrovai.
Filmo veiksmas mus nukels į gražiausius kurortus, baseinus, leis mėgautis jūros horizontais ir, žinoma, puikiausiais restoranais. Tai – vasaros svajonių romanas, kuriame susipina lengvumas, grožis ir jautrios istorijos.
„Man šis filmas – labai ypatingas. Prieš pat filmavimus teko atsisveikinti su tėčiu, o tėčio ir sūnaus linija filme svarbi, jautri ir itin artima. Tikiu, kad ir žiūrovai pajus tuos gilius jausmus, kuriuos išgyvena filmo personažai“, – sako režisierius Justinas Krisiūnas.
Tai – filmas, kuriame netrūks šviesos, geriausio humoro bei akimirkų, kurios leis pajusti gyvenimo pilnatvę.
Gero jausmo romantinėje komedijoje vaidina ir daugiau žinomų aktorių: puikus Larisos Kalpokaitės ir Mindaugo Capo duetas, Liubomiras Laucevičius, Aldona Vilutytė, Valentinas Krulikovskis ir kiti.
„Laimingas žvaigždes“ kinuose stebėkite nuo spalio 30 dienos.
Esate neabejingas lietuviškam kinui? „TV3 Raudonojo kilimo“ premjera – geriausia proga naujausius filmus pamatyti pirmiesiems!