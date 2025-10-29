Kalendorius
Spalio 29 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Larisa Kalpokaitė ir Jonas Braškys pasirodė su brangiu žmogumi: į renginį atlydėjo sūnus

2025-10-29 11:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-29 11:55

Spalio 28-osios vakarą Vilniuje, „Apollo“ kino teatre, įvyko Justino Krisiūno filmo „Laimingos žvaigždės“ premjera. Į renginį atvyko ne tik kino juostos žvaigždės, bet ir  daugybė žinomų šalies žmonių. Čia pasirodė ir teatro bei televizijos aktorė Larisa Kalpokaitė su vyru, aktoriumi Jonu Braškiu, o jiems kompaniją palaikė ir brangus žmogus.  

Larisa Kalpokaitė ir Jonas Braškys (nuotr. dešinėje Mikos Savičiūtės)
63

Spalio 28-osios vakarą Vilniuje, „Apollo“ kino teatre, įvyko Justino Krisiūno filmo „Laimingos žvaigždės“ premjera. Į renginį atvyko ne tik kino juostos žvaigždės, bet ir  daugybė žinomų šalies žmonių. Čia pasirodė ir teatro bei televizijos aktorė Larisa Kalpokaitė su vyru, aktoriumi Jonu Braškiu, o jiems kompaniją palaikė ir brangus žmogus.  

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

Į filmo premjerą atvykę sutuoktiniai, aktoriai Larisa Kalpokaitė ir Jonas Braškys prie fotosienelės džiugino visus savo šypsenomis.

REKLAMA
REKLAMA

Filmo „Laimingos žvaigždės“ premjera
(63 nuotr.)
(63 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Filmo „Laimingos žvaigždės“ premjera

Larisa Kalpokaitė pasirodė su sūnumi 

Šįkart premjeroje jie pasirodė ne vieni – kompaniją jiems palaikė judviejų sūnus Jonas.  

REKLAMA

Anksčiau kalbėdama su naujienų portalu tv3.lt, L. Kalpokaitė pasakojo apie savo sūnų. Kaip teigė ji, nors jis jau užaugęs ir gyvena savarankiškai, išlieka artimas tėvams.  

„Džiaugiuosi, kad jis toks protingas, pareigingas, turintis menišką natūrą. Labai gerai susigaudo muzikoje, dailėje, daug skaito. Toks įdomus mūsų sūnus. Aš džiaugiuosi, kad jis toks.  

REKLAMA
REKLAMA

Stengiausi nuo pat vaikystės, kad tas ryšys nenutrūktų. Turim tą vienintelį sūnų. Labai svarbu, kad tarp mūsų būtų supratimas, pagalba, galėtume pasidžiaugti laimėjimais, paliūdėti, jei kas nesiseka. Svarbiausia – palaikymas“, – anksčiau sakė ji.  

Kalbėdama apie tai, kaip sūnus reaguoja į jos kūrybą, Larisa atviravo, jog jis – jos ramstis: „Jis visada palaiko – tiek mane, tiek tėtį. Žino, koks tai sunkus, įtemptas, nedėkingas darbas. Kaip svarbu kartais patylėti, o dar svarbiau – gerą žodį pasakyti.

Nors kartais išreiškia pastabas, jis tai daro švelniai, pagarbiai, suprasdamas, kiek daug kainuoja kūryba. „Jis matė visą gyvenimą, kaip mes dirbam. Todėl ir žiūri pagarbiai į mūsų darbą.“

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Larisa Kalpokaitė ir Jonas Braškys (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Larisos Kalpokaitės ir Jono Braškio gyvenime – jautri akimirka

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų