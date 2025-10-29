Jazzu prisipažinus apie naują mylimąjį Tadą Gryn – jo reakcija

Socialiniame tinkle Instagram įkeltame įraše, kuriame dainininkė šypsosi nuo žurnalo viršelio, po nuotrauka – iškalbinga Tado reakcija.
Jautrus komentaras
Socialiniame tinkle jis paliko mielą komentarą.
Jis rašė: „O Dieve, kokia tu graži, mano meile.“
O pati dainininkė atrašė: „Meile! Grįšsiu tuoj namo uzvarazhyt tave!“
„Buvau pametusi viltį, jog kada nors vėl šitaip mylėsiu...“ – žurnalui „Žmonės“ užsiminė J. Arlauskaitė-Jazzu.
Skyrybos su mylimuoju
Apie santykių su Jazzu pradžią Donatas yra pasakojęs dokumentiniame filme „M.A.M.A., kas toliau?!“
„Aš eidavau į Justės koncertus, netgi vesdavausi ten mamą ir savo buvusias mergas. Po truputį įsiliejau į jos draugų ratą, vieną kartą pasisveikinom, kitą, žiūrėk, jau tapome pažįstami. Aš ją įsimylėjau jai būnant scenoje, man imponavo jos muzika, išvaizda“, – prieš keletą metų šiltais prisiminimais dalijosi vyras.
Tuo tarpu J. Arlauskaitė-Jazzu yra pasakojusi apie pirmąjį judviejų pasimatymą: „Jis atvažiavo motociklu, visas toks kietas, gražus. Aš bijojau važinėti motociklu, atsikvėpdavau kiekvienąkart mums sustojus prie šviesoforo. Vis prašiau važiuoti dar šiek tiek lėčiau, sakiau, kad gyvenime dar norėsiu vaikų pagimdyti. Tą akimirką jis atsisuko, nusiėmė šalmą ir pasakė: „Pagelbėti su vaikais?“
Jazzu ir Donatas 2022-ųjų lapkritį susilaukė sūnaus Majaus.
Po sūnaus gimimo dalindama interviu Jazzu neslėpė, kad pirmagimio atėjimas į pasaulį paveikė ir judviejų su Donatu santykius.
„Aišku, tarp mūsų atsirado daugiau įtampos, tapome klasikine šeima buities atžvilgiu. Bet tai normalu. Jis turi be galo gražų ryšį su vaiku, bet buvo visko. Iš pradžių aš bijojau vaiką su kuo nors palikti, labai saugojau. Vienu metu perdegiau, nuvažiavo stogas, dar prasidėjo koncertai. Paskambinau Donatui ir pasakiau, kad pasiimtų vaiką, pabūtų dviese. Nuo tos dienos jis pradėjo kitaip mane vertinti, pamatė, kaip yra sunku būti nuolat su vaiku, o ne kelias valandas per dieną“, – laidoje „Pasaulis pagal moteris“ kalbėjo Jazzu.
Tąkart dainininkė atskleidė, kad visas dėmesys yra sutelktas į vaiką, o dėl to nukenčia ir judviejų santykiai: „Pradedame vienas kito nepastebėti, tai baisu, bet tai vyksta kone kiekvienoje šeimoje. Tik dabar pradedame prisiminti, kad visgi mes dviese iš meilės pradėjome visai tai. Esame sąmoningi žmonės, bandome ties tuo dirbti, šnekėtis ir prisiminti, kad esame mylimieji, o ne tik tėtis ir mama.“
