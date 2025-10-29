Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Lietuviškas serialas „Emigrantai“ grįžta su trečiuoju sezonu – „Lašišos“

2025-10-29 15:29
2025-10-29 15:29

Žiūrovų pamėgtas serialas „Emigrantai“, jau spėjęs tapti kultiniu dėl savo unikalios ironijos, kartais net absurdiško humoro ir emigracinės patirties atspindžių, nuo šiandien grįžta su ambicingu trečiuoju sezonu – „Lašišos“. Šį kartą naujo „Go3” originalaus turinio serialo „Emigrantai. Lašišos“ istorija persikelia į Norvegiją, kur draugystė ir juokas susiduria su tamsiomis paslaptimis. Šiandien premjeros proga žiūrovai jau gali mėgautis net dviem pirmosiomis serijomis, o vėliau kiekvieną trečiadienį lauks po naują epizodą – iš viso 12 serijų.

Lietuviškas serialas „Emigrantai“ grįžta su trečiuoju sezonu – „Lašišos“
Žiūrovų pamėgtas serialas „Emigrantai“, jau spėjęs tapti kultiniu dėl savo unikalios ironijos, kartais net absurdiško humoro ir emigracinės patirties atspindžių, nuo šiandien grįžta su ambicingu trečiuoju sezonu – „Lašišos“. Šį kartą naujo „Go3” originalaus turinio serialo „Emigrantai. Lašišos“ istorija persikelia į Norvegiją, kur draugystė ir juokas susiduria su tamsiomis paslaptimis. Šiandien premjeros proga žiūrovai jau gali mėgautis net dviem pirmosiomis serijomis, o vėliau kiekvieną trečiadienį lauks po naują epizodą – iš viso 12 serijų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naujojo sezono siužetas prasideda Lietuvoje, kur žiūrovams jau pažįstama Armino, Dariušo ir Froido trijulė, pavargusi nuo klajonių, nusprendžia gyventi ramiai. Tačiau kvietimas į draugo Eimučio gimtadienį Norvegijoje virsta tragedija – jis žiauriai nužudomas. Draugai, pažadėję policijai niekur neišvykti, nusprendžia patys aiškintis žmogžudystę, pasitelkdami pagalbon Rokelį (akt. Petras Kuneika) iš ankstesnio sezono „Emigrantai. Apelsinai“.

Lietuviškas serialas „Emigrantai“ grįžta su trečiuoju sezonu – „Lašišos“
FOTOGALERIJA. Lietuviškas serialas „Emigrantai“ grįžta su trečiuoju sezonu – „Lašišos“

„Šį kartą norėjome parodyti, kaip lietuviška draugystė, ironija ir gyvenimo absurdas atrodo šiaurietiškoje aplinkoje. „Nothing lasts forever“ jungia komediją, dramą ir nordic noir elementus – tai mūsų ambicingiausias projektas už Lietuvos ribų. Didžiuojuosi komanda, kuri sugebėjo sukurti istoriją, kurioje juokas ir įtampa eina koja kojon,“ – teigia Justinas Docka, „Go3“ programų direktorius.

„Šį sezoną filmavimo komanda persikėlė iš saulėtosios Ispanijos į šiaurietišką Norvegiją. Atvykus į nedidelį miestelį, mus pasitiko visiška ramybė – nebuvo nė vieno pašalinio žmogaus, tad galėjome dirbti netrukdomai ir susitelkti į kūrybą, tik viduj keistas jausmas buvo po ispaniško kurorto šurmulio. Norvegijos gamta tapo neatsiejama filmavimo dalimi – įlankėlės, jaukūs miesteliai ir dramatiški peizažai suteikė vaizdams ypatingo žavesio.

Orai mus tikrai išbandė – stiprus lietus lydėjo beveik visą filmavimo laiką. Tačiau tai tik sustiprino autentiškumo jausmą. Operatorius kūrė vaizdus net slėpdamas kameras maišuose, o autobusiukas tapo ne tik transporto priemone, bet ir stogu bei skėčiu nuo liūties. Galiu drąsiai sakyti – nufilmavome tikrąją Norvegiją.“ – serialo filmavimo užkulisius Norvegijoje atskleidė režisierius Kęstutis Gudavičius.

Naujas serialo sezonas filmuotas Lietuvoje ir Norvegijoje, o kūrybinė komanda siekė perteikti šiaurietišką atmosferą ne tik vizualiai, bet ir pasakojimo ritmu, tad žiūrovai išvys ne tik komedijos, bet ir dramos, detektyvo ir net nordic noir elementus. Ar draugams vėl teks įsidarbinti fabrike? Kaip Rokelis pritaps kompanijoje? Ir ar jo užmegztas romanas su Norvegijos policijos pareigūne padės tyrimui, o gal kaip tik jį apsunkins? Svarbiausias klausimas – ar jiems pavyks rasti tikrąjį žudiką?

Seriale „Emigrantai. Lašišos“ vaidina: Audrius Bružas, Marius Pocevičius, Valentinas Krulikovskis, Petras Kuneika, Larisa Kalpokaitė ir kt.

Komiškas detektyvinis serialas „Emigrantai. Lašišos“ – nuo spalio 29 d. per „Go3“ televiziją.

