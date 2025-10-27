Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Juozo ir Gražinos Butnorių šeimoje – ypatinga diena: „Nuo tos akimirkos viskas pasikeitė“

2025-10-27 / šaltinis: tv3.lt
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-27 20:56

Grupės „Patruliai“ narys Juozas Butnorius ir jo žmona Gražina mini išskirtinę progą – 8-ąsias vestuvių metines. Šią džiugią dieną J. Butnorius pasidalijo šiltu kadru ir skyrė jautrius žodžius mylimai žmonai.

0

Įrašu jis pasidalijo socialiniame tinkle Instagram, juo sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Juozas Butnorius su žmona Gražina
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Juozas Butnorius su žmona Gražina

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kreipėsį į žmoną

Vyras prisiminė jų pažinties dieną bei romantiškai kreipėsi į žmoną:

„Prieš aštuonerius metus, tokią pat lietingą ir niūrią dieną kaip šiandien, pirmą kartą pamačiau Tave. Nuo tos akimirkos viskas pasikeitė – pasaulis tapo šviesesnis, o dienos prasmingesnės. Tos dienos niekada nepamiršiu.

Myliu Tave, mano pasauli.

Su mūsų meilės iš pirmo žvilgsnio 8-osiomis metinėmis!“

